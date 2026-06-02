Marmaris, "L'etape Marmaris By Tour de France"E Ev Sahipliği Yapacak
02.06.2026 17:28  Güncelleme: 18:51
Marmaris, 6-7 Haziran 2026'da düzenlenecek L'Etape Marmaris by Tour de France ile dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak. Halk sürüşü ve ana yarışın yer alacağı etkinlikte, bisiklet kültürü tanıtılacak.

(MUĞLA) - Dünyanın en önemli bisiklet organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak olan Marmaris, hafta sonu boyunca hem sporun hem de heyecanın merkezi olacak. L'Etape Marmaris by Tour de France, dünyanın dört bir yanından gelen bisiklet tutkunlarını ve sporseverleri Marmaris'in eşsiz doğasında buluşturacak.

Marmaris, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olan Tour de France iş birliğiyle düzenlenen L'Etape Marmaris by Tour de France etkinliğine ev sahipliği yapacak. İstanbul'un ardından ikinci kez Türkiye'de gerçekleştirilecek organizasyon, spor tutkunlarını ve bisikletseverleri Marmaris'te buluşturacak.

Marmaris Belediyesi'nin de desteklediği her yaştan katılımcıya hitap eden etkinliklerle bisiklet kültürünün tanıtılacağı organizasyon kapsamında 19 Mayıs Gençlik Meydanı iki gün boyunca etkinliklerin merkezi olacak. Çocuklardan yetişkinlere kadar herkesin katılabileceği aktivitelerle bisikletin günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması hedefiyle etkinlikler düzenlenecek.

6 HAZİRAN'DA HALK SÜRÜŞÜ OLACAK

Etkinlikler kapsamında 6 Haziran Cumartesi günü saat 11.00'de Halk Sürüşü gerçekleştirilecek. Çocukların, anne-babaların, gençlerin ve arkadaş gruplarının katılımına açık olacak etkinlikte yüzlerce kişi birlikte pedal çevirecek. Yaklaşık 6,6 kilometrelik aile dostu parkurda gerçekleştirilecek halk sürüşü, Marmaris'in en önemli caddelerinden geçerek şehre renk katacak.

Sürüş, Atatürk Caddesi'nden başlayacak, ardından Ulusal Egemenlik Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Yunus Nadi Caddesi ve Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı üzerinden devam ederek yeniden başlangıç noktasında sona erecek. Pedal çevirerek L'Etape Marmaris heyecanına ortak olmak isteyenler "hadikaydol.com" adresinden kayıt olarak sürüşe katılabilecek.

HEM YARIŞ HEM TANITIM

L'Etape by Tour de France'ın ana yarışı ise 7 Haziran Pazar günü düzenlenecek. Saat 08.00 ile 12.30 arasında Marmaris merkezden başlayarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Söğüt, Selimiye, Turgut, Orhaniye ve Hisarönü hattında gerçekleştirilecek yarışta, birbirinden iddialı sporcular Tour de France atmosferini Marmaris'in eşsiz manzarası eşliğinde yaşatacak.

L'Étape Marmaris 96,7 km'lik ve 65,8 km'lik parkurlarıyla yalnızca sportif bir mücadele değil; Marmaris'in doğasını, tarihini, kıyı kültürünü ve dağ yollarını keşfeden unutulmaz bir rota deneyimi sunacak. Sporcular, yarış boyunca Akdeniz ve Ege'nin kesiştiği coğrafyada; koylar, ormanlar, antik kentler, dağ geçitleri ve geleneksel köy yolları arasında pedal çevirecek.

BÖLGE SAKİNLERİNE ÇAĞRI

Öte yandan, yarışın güvenli bir şekilde yapılabilmesi için belirtilen saatler arasında söz konusu güzergahta motorlu araç trafiği durdurulacak. Bölge sakinlerini bu büyük spor şölenine ortak olmaya davet eden yarış komitesi vatandaşların yarış güzergahı boyunca piknik masaları, portatif sandalyeleri ve kahvaltılıklarıyla yerlerini alarak sporculara destek vermeleri, Tour de France ruhunu Marmaris'in eşsiz manzarası eşliğinde birlikte yaşamaları çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

