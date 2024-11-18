Marmaris Ultra Yarışı, 18 Ülkeden Bin Sporcuyu Ağırladı

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(MUĞLA)- Marmaris'te bu yıl ilki gerçekleştirilen Anadolu Sigorta Marmaris Ultra, 18 ülkeden bin sporcuyu konuk etti. Yarışın 5 kilometrelik parkurunda sporculara katılan Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Bugün biz fazla koşamadık ama 5 kilometrede yer aldık, bir dahaki sefer 16 kilometreyi hedefliyoruz"dedi.

Marmaris Belediyesi sponsorluğunda bu yıl ilki gerçekleştirilen Anadolu Sigorta Marmaris Ultra, 76, 48, 30, 16 ve 5 kilometrelik parkurlarda gerçekleştirildi. 18 ülkeden bin sporcuyu konuk eden yarışta, sporcular Atatürk Heykeli'nden başlayarak Altın Sivri, Baraj, Seyir Tepe, Radar Kavşağı, Balan Dağı üzerinden Marmaris sahiline ulaştı. Ayrıca yarışçılar, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla yanan ormanlık alandan geçerken tohumları toprakla buluşturdu.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 5 kilometrelik parkurda sporculara katılarak koşu deneyimi yaşadı. Marmaris Belediyespor Başkanı ve meclis Üyesi Erdem Karaosmanoğlu ile birlikte koşan Başkan Ünlü, 0: 41: 45: 32'lik derece ile 66'ncı olarak yarışı tamamladı.

"Yarışlarda tohumları toprakla buluşturduk"

Anadolu Sigorta Marmaris Ultra'da dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Törende konuşma yapan Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Bugün biz fazla koşamadık ama 5K'da yer aldık, bir dahaki sefer 16K'yı hedefliyoruz. Marmaris doğası ile çok güzel bir bölge. Yarışlarda tohumları toprakla buluşturduk. İnşallah önümüzdeki günlerde Marmaris'in ağaçlandırılması ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. Hepimizin katkılarıyla Marmaris'i daha güzel yaşamaya, sizlerin keyif aldığı organizasyonları burada yapmaya devam edeceğiz. Katkı ve katılımlarınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışları düzenleyen Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay, "Mutluyuz, yüksek sayıda da bir katılım vardı. İlk yılı için standartların çok üzerinde bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda büyüyerek devam edecek" diye konuştu.

76 kilometrelik parkurda erkeklerde birinci 7: 51: 02.05'lik derece ile Erkan Bacak, kadınlarda 9: 45: 51.26'lık derecesiyle Rus sporcu Kseniia Ferapontova oldu. 48 kilometrelik parkurda erkeklerde liderliği 4: 28: 45.54'lük derecesiyle Mehdi Mersni, kadınlarda 6: 20: 37.63'lük derecesiyle Doğa Canik elde etti.

30kilometrelik parkurun erkeklerde kürsünün zirvesinde 2: 17: 20.10'luk derecesiyle Rundamental Asics'den Ege Yoldüren yer aldı. Kadınlarda ise 2: 51: 20.86'lık derecesiyle Marmaris Run'dan Nina Bychkov lider oldu. 16 kilometrelik parkurda erkeklerde liderliği 1: 10: 21.18'lik derecesiyle Ababekir Karanal elde etti. Kadınlarda 1: 21: 52.66'lık derecesiyle Fatma Taş Tatlı zirvede yer aldı. 5 kilometrelik yarışta ise erkeklerde birinci 0: 20: 09.85'lik derecesiyle Ababekir Karanal, kadınlarda 0: 25: 58.71'lik derecesiyle Anna Kantarmış oldu.