Marmaris Yat Limanı'nda Elektrikli Buggy Araçları Hizmete Girdi

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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi'ne ait iki adet elektrikli "buggy" aracı, Yat Limanı'nda hizmet vermeye başladı. Yat Limanı'nda yaya trafiğini tehlikeye düşüren motosiklet girişini engellemeye yönelik kullanımı planlanan araçların ilk sürüşünü, Başkan Acar Ünlü yaptı.

Marmaris Belediyesi, Yat Limanı bölgesinde kullanılmak üzere iki adet elektrikli buggy aracını hizmete aldı. Belediye çalışanlarının denetiminde kullanılacak araçlar sayesinde esnaf rahatlıkla malzeme taşıyabilecek, vatandaşlar da yorulmadan marinada istediği yere gidebilecek. Özellikle araç giriş çıkışının yasak olduğu saatlerde yaya trafiğini tehlikeye düşüren motosiklet girişini engellemek amacıyla yaşama geçirilen uygulamada, Anatolia Meydanı'nda ile Netsel Marina arasında sefer yapacak araçlar 24 saat esasına göre hizmet verecek.

Esnaf rahat edecek

Araçların ilk sürüşünü yapan Başkan Ünlü, şunları dile getirdi:

"Vatandaşlarımız, marinada hizmet veren işletmelerimiz, o işletmelere veya teknelere mal tedariki yapan esnafımız bu araçları kullanabilecek. Biliyorsunuz marinada motosiklet kullanımı çok istemediğimiz bir durum. Acil durumlarda esnafımızın malzeme tedariki sırasında sıkıntı yaşandığını duyuyorduk; esnafımızın da bu yönde talepleri vardı. Motor yoğunluğunu azaltmak için, hem işletmeler için hem de yaşlı vatandaşlarımızın sıcaktan etkilenmemesi gibi kullanımlar için hizmete aldık."