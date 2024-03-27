Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), Midyat ilçesine bağlı Seyitler ve Bağlar mahallelerinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma suyu temini sağlamak amacıyla sondaj kuyusu kazı çalışmalarını tamamladı.
Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin dört bir yanına kesintisiz ve kaliteli bir içme suyu sağlamak amacıyla yatırımlarını sürdüren MARSU, Midyat ilçesine bağlı Seyitler ve Bağlar mahallelerinde artan nüfus ve yapılaşmayla orantılı olarak ihtiyaç duyulan içme ve kullanma suyu teminini sağlamak için başlattığı sondaj kuyusu kazı çalışmalarını neticelendirdi.
Her iki mahallede belirlenen lokasyonlarda açılan 410 metre derinliğindeki her iki sondaj kuyusunda yapılan su tecrübe çalışmaları sonucunda verimli su elde edildi.
MARSU ekipleri, açılan sondaj kuyularını mevcut şebeke hattına entegre etmek için elektrifikasyon ve motopomp montaj çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › MARSU, Midyat'ta Sondaj Kuyusu Kazı Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çiftçilere uygulamalı budama eğitimi veriliyor. Ayrıca, üreticilere bahçe ıslahı konusunda teknik destek sağlanıyor.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kayseri'de düzenlediği mitingde Türkiye genelinde esen bir rüzgar olduğunu belirtti ve parti üye sayısının 516 bin 800'e yükseldiğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zarar görmesini isteyen kişilere fırsat vermemek için mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyerek ülkenin kazanmasını hedeflediklerini söyledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, Mavi Vatan'daki doğal zenginliklerden faydalanmanın tek yolunun KKTC ve Türkiye'nin de içinde olduğunu belirtti. Ertuğruloğlu, Kıbrıs adasında tekrar ortak bir devlet kurma ihtimalinin olmadığını ve müzakerelerin iki devlet arasında olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının değerlendirmesine dışlandığını ve Türkiye'nin bu konuda liderlik yapması gerektiğini ifade etti.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kurum hakkında çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu belirterek, hiçbir siyasi isim veya bürokratın yakını için haksız, sınavsız ve usulsüz işlem yapılmadığını açıkladı.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı'nın Tomarza'da düzenlenen mitingine katıldı. Mitinge, AK Parti ve MHP yöneticileri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları, mahalle muhtarları ve ilçe sakinleri de katıldı. Konuşmalarda, Tomarza'nın Cumhur İttifakı'nın kalesi olduğu vurgulandı ve yapılan hizmetlerden bahsedildi.
Keman sanatçısı Canan Anderson, Barış Manço'nun unutulmaz şarkılarından biri olan 'Kara Sevda'yı kendi yorumuyla seslendirdi. Anderson, şarkıya özel hazırladığı insancıl bir klip ile müzikseverlerin beğenisine sundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?