Türkiye'de Mart Ayı Yağışları Normallerin Üzerinde Gerçekleşti

11.04.2026 14:31
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayınladığı mart ayı yağış raporuna göre, Türkiye genelinde yağış miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artış gösterdi. Bazı bölgelerde ise normalin çok üzerinde yağış kaydedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2026 Mart Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, Türkiye genelinde mart ayı yağışı, hem normalin hem de geçen yılın mart ayı yağışının üzerinde gerçekleşti. Uzun yıllar mart yağış ortalaması metrekareye 61,2 kilogram iken, geçen ay 81,1 kilogram yağış düştü, bu da normale göre yüzde 33, geçen yıla göre yaklaşık 3 kat artış anlamına geliyor.

Yağışlar, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Kayseri, Malatya, Gümüşhane, Trabzon ve Erzurum çevrelerinde normallerine göre yüzde 60'ın üzerinde azaldı. Buna karşılık, İstanbul, Yalova, Aydın, Manisa, Konya, Mersin, Adana, Hatay, Ardahan, Kars, Hakkari çevrelerinde, Afyonkarahisar'ın doğusu, Antalya'nın batı kesimleriyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar normallerine göre yüzde 100'den fazla arttı.

Martta yağışlar, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde normalin üzerinde, Marmara Bölgesi'nde normal, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde normalin altında gerçekleşti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi normalinin 2 katından fazla yağış alarak son 30 yılın en yüksek seviyesine çıktı, Akdeniz Bölgesi'nde ise son 11 yılın en yüksek mart ayı yağışı kaydedildi.

İl geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 281,3 kilogramla Şırnak'ta, en az yağış metrekareye 21,5 kilogramla Amasya'da ölçüldü. Normaline göre en fazla azalma yüzde 61 ile Bartın'da görüldü. Mart ayı yağışları Siirt'te 66, Mersin, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis ve Mardin'de son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı, Sinop'ta son 40, Bartın'da son 37, Tokat'ta son 36, Gümüşhane ve Samsun'da ise son 33 yılın en düşük yağış seviyeleri kaydedildi.

Türkiye genelinde mart ayında ortalama 11,5 gün yağış görüldü. Yağışlı gün sayıları Ege Bölgesi, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin batısı, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun orta kesimlerinde 5-10 gün aralığında gerçekleşirken, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde 25 günün üzerine çıktı.

Bölgelere göre yağışlar: Marmara Bölgesi'nde 64,7 kilogram, Ege Bölgesi'nde 70,1 kilogram, Akdeniz Bölgesi'nde 116,1 kilogram, İç Anadolu Bölgesi'nde 40,9 kilogram, Karadeniz Bölgesi'nde 40,9 kilogram, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 98,4 kilogram ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 186,1 kilogram olarak ölçüldü. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlarda hem normale hem de geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde artış gerçekleşti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

