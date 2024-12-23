Martı, Avukat Alex Spiro'yu Yönetim Kurulu'na Dahil Etti - Son Dakika
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Martı, Avukat Alex Spiro'yu Yönetim Kurulu'na Dahil Etti

Martı, Avukat Alex Spiro\'yu Yönetim Kurulu\'na Dahil Etti

Elon Musk'ın avukatlığını da yapan Alex Spiro, Martı'nın stratejik kararlarında destek verecek. Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, Alex'in iş dünyasındaki tecrübesinin şirkete büyük katkı sağlayacağını belirtti.

23.12.2024 11:19  Güncelleme: 11:20
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Martı, Donald Trump'a yakınlığı ile bilinen Alex Spiro'nun, Yönetim Kurulu'na katıldığı duyurdu. Elon Musk'ın avukatlığını da yapan Spiro, Martı'nın gelecek planları ve stratejik kararlarında destek olacak.

Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra kariyerine New York'ta savcı olarak başlayan Alex Spiro, uluslararası davalardaki başarıları ile biliniyor. Son zamanlarda X (Twitter) davasındaki etkin rolü ile adından sıklıkla söz ettiren Alex Spiro, halihazırda Tesla'nın avukatlığını da yapıyor. Ünlü avukat, aynı zamanda dünya çapındaki birçok üst düzey şirkete de danışmanlık hizmeti veriyor.

ÖKTEM: ALEX İLE ÇALIŞACAK OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM

Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"Alex'in iş dünyası ve politika alanında geniş bir müşteri portföyüne sahip olmasının yanı sıra, küresel teknoloji girişimcileriyle çalışmış olması, şirketimize ve misyonumuza büyük katkı sağlayacak. Alex ile çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyum."

Alex Spiro ise "Dünyanın en başarılı girişimcileri ve şirketleriyle çalışma şansım oldu. Alper ve ekibi, şimdiye kadar gördüğüm en iyiler arasında. Şirketin ölçeklenmesi ve 2025 yılında karlılık hedefine ulaşması yolunda Martı'yı desteklemekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Martı, Avukat Alex Spiro'yu Yönetim Kurulu'na Dahil Etti - Son Dakika

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