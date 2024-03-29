Martı Şirketi Kurucusu Oğuz Alper Öktem: Türk Adaletine İnanıyoruz

Martı şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından "yasa dışı taşımacılık" suçlamasıyla açılan davaya ilişkin, "Türk adaletine sonuna kadar inanıyoruz." dedi.
Öktem, 14. Asliye Ticaret Mahkemesince bilirkişi raporunun henüz hazırlanmadığı gerekçesiyle 19 Temmuz'a ertelenen duruşma sonrası Çağlayan Meydanı'nda gazetecilere açıklama yaptı.
Öktem, davada gizlilik kararı bulunduğu için bir şey paylaşamadıklarını ancak davacı tarafın sosyal medyada iddia ettiği gibi bir erişim engeli kararının olmadığını ve uygulamalarının sürdüğünü söyledi.
Martı TAG'ın 130 bin sürücü ve aileleriyle İstanbul'un 500 bin kişilik en büyük ulaşım camiası olduğunu ve 3 milyon İstanbulluya hizmet verdiğini ifade eden Öktem, "İstanbul'u Türkiye'nin değil dünyanın en güzel şehrini bu kadar rezil eden, bu kadar kepaze eden, bu kadar insanın ekmeğiyle oynayan bu şer odağını, bu Taksiciler Odasını yeneceğiz." diye konuştu.
"Türk adaletine sonuna kadar inanıyoruz"
Bazı meselelerin ticaret ve paradan daha büyük olduğunu dile getiren Öktem, şunları kaydetti:
"Biz, burada bu şehir için, bu şehrin insanları için bu şer odağına, bu ahlak yoksunu kendini bilmezlere karşı savaşımızı ortaya koyuyoruz ve kazanacağımızdan gram şüphemiz yok. Bizden vazgeçmemizi asla beklemesinler. Türk adaletine sonuna kadar inanıyoruz. Kazanacağımızı biliyoruz. Her gün, her dakika, her saat işimizin ekmeğimizin peşindeyiz ve İstanbul'u bu beladan, bu 30 yıllık kabustan, bu karabasandan kurtarmak için gerekirse gövdemizi bu işin altına koyarız."
Öktem, ekip arkadaşlarının 4 binden fazla TAG sürücüsünün davayı ve açıklamaları takip etmeye geldiğini kendisine ilettiğini belirterek, "Karşı tarafta biz, bir taksi sürücüsü falan göremedik. 20-30 kişilik grup gördük. Günlerdir, aylardır çağrılar yapıyorlar buraya gelsinler diye. Lobilerinin, odalarının hiçbir gücünün kalmadığının en büyük kanıtı buradaki kalabalıktır. Ben böyle bir tevazu, davayı savunma, bir insanın bu kadar arkasında durma hiçbir yerde görmedim." ifadelerini kullandı.
Öktem, duruşmanın temmuza ertelendiğini dile getirerek, davayı takip etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
Son Dakika › Güncel › Martı Şirketi Kurucusu Oğuz Alper Öktem: Türk Adaletine İnanıyoruz - Son Dakika
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