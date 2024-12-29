Marul Hırsızlığı: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marul Hırsızlığı: 3 Kişi Tutuklandı

Marul Hırsızlığı: 3 Kişi Tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde bir tarladan 52 çuval marul çalarken jandarma ekipleri tarafından yakalanan 3 kişi, mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklandı.

29.12.2024 20:57  Güncelleme: 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Tire ilçesinde, bir tarladan 52 çuval marul çalarken jandarma ekipleri tarafından yakalanan Serhat A. (21), Abdullah T. (23) ve Nurettin T. (22), işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Olay, sabah saat 05.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Tire Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında yol kenarında 35 RT 753 plakalı bir aracın park halinde olduğunu gördü. Araçtan şüphelenen ekipler, içerisinde bulunan Serhat A.'yı sorguladı. Yapılan sorgulamada Serhat A., beraberinde 2 kişi ile birlikte yol kenarındaki bir tarladan marul çaldıklarını itiraf etti. Serhat A.'nın telefonunu inceleyen ekipler, hırsızlığın nerde ve kimler tarafından yapılmakta olduğunu da belirleyerek harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler Nurettin T. ve Abdullah T.'nin bir tarladan çaldıkları 52 çuval marulu Tire- Torbalı karayolu kenarındak istiflediği saptandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Jandarma, 3-sayfa, Güncel, Tarım, İzmir, Tire, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marul Hırsızlığı: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:29 İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’ı vurdu 11 kişi hayatını kaybetti İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! 11 kişi hayatını kaybetti
10:26 ’’Bir Audi’yi çok gördüler’’ diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde ''Bir Audi'yi çok gördüler'' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
09:59 DEM Partili Koçyiğit’den İmralı mesajı: Bu süreç Erdoğan’sız olamaz DEM Partili Koçyiğit'den İmralı mesajı: Bu süreç Erdoğan'sız olamaz
09:24 İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
21:17 Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı
17:13 HTŞ lideri Şara’dan seçimlerle ilgili bomba açıklama HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
17:05 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
17:02 Beşiktaş’taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
16:48 AK Partili Elitaş’tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
16:19 Beşiktaş’taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar
16:18 Öcalan’ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
15:51 Fatih Terim’in Suudi Arabistan’a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 11:02:26. #1.13#
SON DAKİKA: Marul Hırsızlığı: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.