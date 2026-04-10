MASAK Eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak Gözaltına Alındı ve Serbest Bırakıldı

MASAK’ın eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, borsa manipülasyonu ve halkı yanıltıcı bilgi yayma iddialarıyla jandarma ekiplerince evinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Başak’a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Başak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adı geçen holding hakkında yanıltıcı bilgi vermediğini ve hisse satışı yapmadığını belirtti. HSK başvurusu ve SPK ile ilgili eleştirilerinin bu süreçte etkili olduğunu düşündüğünü ifade etti. Gözaltı işleminin borsa manipülasyonu ile ilgili olduğu iddialarını reddeden Başak, bu konuda herhangi bir kanıt olmadığını vurguladı.

Açıklamasında, borsa manipülasyonları sonucu kara para aklanmasına dikkat çektiğini ve bu konularda resmi kurumlara bildirimde bulunduğunu belirtti. Yaşadığı sürecin kendisini yıprattığını ve sağlık sorunlarını artırdığını dile getiren Başak, siyasetin bu konulara duyarsız kalmasından üzüntü duyduğunu ifade etti. Son olarak, yetkililerden hukuksuz işlemlere müdahale etmelerini ve şaibeli para trafiği ile ilgili şikayetlerin ülkeyi utandırmasına izin vermemelerini istedi.