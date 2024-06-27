MASKİ, Mütevelli Mahallesi'nde kilit parke taş döşeme çalışmasına başladı - Son Dakika
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MASKİ, Mütevelli Mahallesi'nde kilit parke taş döşeme çalışmasına başladı

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Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MASKİ Genel Müdürlüğü, Mütevelli Mahallesi'nde kilit parke taş döşeme çalışmasına başladı. Vatandaşlar yapılan çalışma için teşekkür etti.

27.06.2024 17:37  Güncelleme: 01:18
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MASKİ Genel Müdürlüğü, Mütevelli Mahallesi'nde kilit parke taş döşeme çalışmasına başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların taleplerine kayıtsız kalmıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Saruhanlı'nın Mütevelli Mahallesi'nde altyapı çalışması sonrasında bozulan yollarda üstyapı çalışmasına başlandı. Vatandaşlar, yapılan çalışma için teşekkür etti.

MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığından İnşaat Mühendisi Müjde Aparı, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak muhtelif mahallelerde parke işimiz kapsamında Saruhanlı ilçemiz Mütevelli Mahallesi'nde parke taşı döşeme çalışmamız devam ediyor. 4 bin 500 metrekare kadar bir alanda çalışmalarımız tamamlandı. İşimizi 1 hafta içerisinde tamamen bitirmeyi planlıyoruz. Altyapı çalışmaları esnasında bozulan yollarda yaptığımız bu çalışmayla vatandaşlarımız daha rahat ulaşım sağlayacak" dedi.

"Eski tozlu halinden eser yok"

Mahallede tarım arazisi bulunan İsmail Çakır, "Daha önce burası toprak zemindi. Tozu, toprağı biz çekiyorduk. Zemine taş döşenince gayet iyi ve temiz oldu. Ayrıca görsel olarak da güzel bir görünüme kavuştu. Eski tozlu halinden eser yok. Çamur, toz kalmadı. Ulaşım konusunda da artık rahatlamış olacağız" diye konuştu.

"Hem MASKİ ekipleri hem de Başkan'ımız hemen dönüş yapıyorlar"

Mütevelli Mahalle Muhtarı Fehime Bayraktar ise "Mahallelimizden gelen istekler üzerine Büyükşehir Belediyemize taleplerimizi bildirdik. Bize bir hafta içinde dönüş yaptılar. Çalışmalar hemen başladı. Bazı noktalar bitti bile. Şu an için bir sıkıntımız yok. Çalışmalardan memnunuz. Hem MASKİ ekipleri hem de Başkanımız hemen dönüş yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

MASKİ, Mütevelli Mahallesi\'nde kilit parke taş döşeme çalışmasına başladı
Kaynak: ANKA

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