Maskot Ayılar Nemrut'ta Tehlike Saçıyor

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Maskot ayılar ziyaretçilerin korkulu rüyası oldu

Kış uykusundan uyanan Nemrut'un maskot ayıları tehlike saçıyor

Maskot ayılar açlıktan vatandaşlara saldırıyor

BİTLİS - Dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarındaki Nemrut'ta kış uykusundan uyanan maskot ayılar tehlike saçıyor.

Tatvan ilçe sınırları içerisinde yer alan dünyanın ikinci büyük, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşamlarını sürdüren ayılar, kış uykusundan uyandı. Piknik ve kamp yapmak isteyenlerin uğrak yeri olan Nemrut Krater Gölü civarlarında yaşayan Nemrut'un maskot ayıları, aç olduklarından dolayı vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Nemrut Krater Gölü'nde doğa yürüyüşü yapmak için giden Dr. Cihan Önen ve arkadaşları, Nemrut'un maskot ayılarına yaklaşırken birden ayının saldırısına uğradı. Ellerindeki elektro şok cihazıyla ayıyı bertaraf eden Önen ve arkadaşları, piknik yapan vatandaşları da ayılar konusunda uyarmayı eksik etmedi.

Nemrut'un maskot ayılarının aç oldukları için saldırganlaşabildiğini söyleyen Dr. Cihan Önen, "Uzun zamandan beri ayılar kış uykusundaydı. Yerdeki karların erimesiyle beraber yavaş yavaş insanlar turistik amaçlı bölgeye gelmeye başladılar ve bir kısım insan da bölgede piknik yapıyor. Ayılar da karınlarını doyurmak için bölgeye geliyorlar. Çok aç oldukları için de huysuzlar ve insanlarla bölgede karşılaştıkları zaman saldırgan olabiliyorlar. Hatta yakın zamanda saldırılarına tanık olduk. Bizler de tecrübelerimizden yola çıkarak insanları uyarmaya çalışıyoruz. Zaten yetkililerde gerekli uyarılarda bulunmakta ve uyarıcı tabelalar asmaktadırlar" dedi.