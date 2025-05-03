Sarıyer Maslak'ta inşaat alanında yapılan çalışma sırasında Eski Büyükdere Caddesi çöktü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Söz konusu olayın sabah saatlerinde olması olası bir faciayı önledi. O esnada hiçbir aracın cadde üzerinde olmamasıyla yaşanan çökme çok ucuz atlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Sarıyer'de yol çöktü! Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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