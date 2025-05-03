Sarıyer'de yol çöktü! Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Sarıyer'de yol çöktü! Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı

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Sarıyer'de Maslak Eski Büyükdere Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

03.05.2025 07:59  Güncelleme: 08:39
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Sarıyer Maslak'ta inşaat alanında yapılan çalışma sırasında Eski Büyükdere Caddesi çöktü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

SABAH SAATLERİNDE OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Söz konusu olayın sabah saatlerinde olması olası bir faciayı önledi. O esnada hiçbir aracın cadde üzerinde olmamasıyla yaşanan çökme çok ucuz atlatıldı.

Sarıyer\'de yol çöktü! Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sarıyer'de yol çöktü! Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı - Son Dakika

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