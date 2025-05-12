Matriks, 1. Çeyrekte 44,7 Milyon Lira Kar Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Matriks, 1. Çeyrekte 44,7 Milyon Lira Kar Elde Etti

Matriks, yılın ilk çeyreğinde 44,7 milyon lira net kar açıkladı. Satışları 262,1 milyon lira.

12.05.2025 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Matriks, yılın ilk çeyreğinde 44,7 milyon lira net kar açıkladı.

Matriks'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin ilk çeyrekte satışları 262,1 milyon liraya ulaştı.

Matriks'in söz konusu dönemdeki net karı ise 44,7 milyon lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, "Karlılığımızı enflasyon karşısında koruyabilmiş olmayı önemli buluyoruz. Hem ürün ve servisler hem de mali yapımız açısından yürüttüğümüz sürdürülebilirlik çalışmalarının değerini bir kez daha görüyoruz." ifadelerini kullandı.

5 yıl önce IQ ürün konseptini kullanıma sunduklarında tüm altyapı ve servislerini de yapay zeka destekli, yüksek hızlı, hesaplamalı ve kişiselleştirilebilir bir servisler bütünü olarak yeniden tasarladıklarını vurgulayan Tutar, "Geçtiğimiz ay kullanıma açtığımız MatriksIQ yapay zeka 2.0 versiyonu ile yatırımcılar artık akıllarındaki senaryoları yapay zekaya test ettirebiliyorlar, üstelik bunlar için kod yazmaları da gerekmiyor. MatriksIQ, gerek işlem platformu gerekse mobil ürünüyle, profesyonel içerikleri son derece kolay ulaşılabilir ve işleme dönüştürülebilir yapısıyla büyük fark yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zeka çözümlerine olan ilginin hem kurumsal hem de bireysel kullanıcılar arasında arttığını ifade eden Tutar, şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zekanın gerek yeni önyüzlere gerek mevcut işlem platformlarına gerekse altyapı ürünlerimize etkileşimi konusunda uzun zamandır çalışıyoruz. Ekosistem şirketlerimizin de katkılarıyla geliştirdiğimiz yeni dijital yatırım dünyasının ihtiyaçlarına yönelik, akıllı, entegre ve hızlı servislerimizin adından söz ettireceğine inanıyorum."

Tutar, özellikle kurumların stratejilerine göre adeta terzi usulü geliştirilecek çözümlerin ve ortak laboratuvar çalışmalarının Türk sermaye piyasalarına yeni ufuklar açmasını beklediğini belirtti.

Kripto para çalışmaları

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları" ile "Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği" hakkında iki tebliğinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Tutar, şunları kaydetti:

"Regülasyon süreçlerini son derece değerli buluyoruz. İştirakimiz 'roobit' de tüm çalışmalarını bu doğrultuda titizlikle yürütüyor. Geleneksel sermaye piyasası kuruluşları açısından köprü olma hedefimizin yanında kripto para alanında faaliyet gösteren platformlar için de önde gelen bir teknoloji ve altyapı sağlayıcı olmak üzere çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Matriks, 1. Çeyrekte 44,7 Milyon Lira Kar Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 23:44:40. #7.13#
SON DAKİKA: Matriks, 1. Çeyrekte 44,7 Milyon Lira Kar Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.