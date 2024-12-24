Matt Gaetz Hakkında Etik Raporu Açıklandı

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump tarafından Adalet Bakanlığına aday gösterilen ancak hakkındaki tartışmalar nedeniyle adaylıktan çekilen Matt Gaetz hakkında hazırlanan Temsilciler Meclisi Etik Komitesi raporu, itirazlarına rağmen kamuoyuyla paylaşıldı.

ABD basınındaki haberlere göre, Kongre'de Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında şiddetli tartışmalara neden olan Gaetz hakkındaki rapor konusunda yeni gelişme yaşandı.

Temsilciler Meclisi Etik Komitesi, Gaetz hakkında cinsel istismar, uyuşturucu kullanımı ve fuhuş gibi iddialarla ilgili yürüttüğü uzun soruşturmanın bulgularına ilişkin raporu, itirazlara rağmen kamuoyuna açıkladı.

Raporda, Gaetz'in 2017-2020 yıllarında, aralarında reşit olmayan birinin de bulunduğu çok sayıda kadına cinsel ilişki karşılığında düzenli olarak para ödeyip fuhşa aracılık ettiği bilgisi yer aldı.

Gaetz'in 2018'de Bahamalar seyahatiyle bağlantılı olarak yasal sınırı aşan miktarda hediye kabul ettiği de kaydedilen raporda, söz konusu suçlamalarla çok sayıda eyalet yasasının ihlal edildiği belirtildi.

Gaetz, dün, Etik Komitesi'nin bir süredir kendisine yönelttiği suçları içeren raporun yayımlanmasını engellemek için Komite'ye dava açtığını duyurmuştu.

Gaetz hakkındaki cinsel istismar iddiaları

Trump'ın Adalet Bakanlığı görevi için ilk adayı eski Kongre üyesi Gaetz, "iki kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Gaetz hakkındaki suçlamalardan dolayı Temsilciler Meclisi Etik Komitesinde soruşturma yürütülmüş ve bu soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanmıştı.

Kamuoyundaki baskıya rağmen Trump'ın, söz konusu raporun açıklanmasına karşı çıktığı belirtilmiş, Kongredeki Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle raporun açıklanmasının reddedilmesi tepkilere neden olmuştu.

Matt Gaetz, söz konusu tartışmaların büyümesi dolayısıyla adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Gaetz ayrıca, Kongre'den istifa ettiği için Etik Komitesi'nin artık kendisi üzerinde yargı yetkisi olmadığını, Komite'nin, yetkisi dışında hareket ettiğini iddia ediyor.