MAÜ Tıp Fakültesi\'nde Beyaz Önlük Töreni

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Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesine yeni başlayan 62 öğrenci düzenlenen törenle beyaz önlük giydi.

Merkez Artuklu ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Beyaz Önlük Giyme Töreni"nde konuşan Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Mardin'de tıp fakültesi öğrencilerini görmenin yıllardır özledikleri bir tablo olduğunu söyledi.

Özcoşar, "Tıp fakültesinin bu şehir için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Tıp fakültemiz 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde çok önemli işler başardı. Güzel bir uyum ortamı oluşturduk." dedi.

MAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salim Bilici de fakülte olarak 62 yeni öğrenciyi heyecanla karşıladıklarını söyledi.

Yeni başlayan tıp öğrencilerini tebrik eden Bilici, "Bütün eğitim kadromuzla sizlere en iyi hizmeti vermek için buradayız. Öğrencilere sadece tıp bilgisi değil ayrıca insan hakları, etik değerler ve empati gibi önemli konularda da kazanım sağlamalarına katkı sunmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Müzik dinletisiyle devam eden törende 62 öğrenci beyaz önlük giyindi.

Törene, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.