Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı Başladı - Son Dakika
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Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı Başladı

Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı Başladı

Türkiye'nin ev sahipliğinde 11 ülkenin katıldığı Mavi Balina-2024 Tatbikatı Marmaris'te düzenleniyor.

14.11.2024 15:09
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TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde 11 ülkenin katılımıyla Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen 'Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı' kapsamında Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda verilen brifingin ardından savunma sanayi firmalarının tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 4-15 Kasım tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı gerçekleştiriliyor. Tatbikata Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik'ten unsurlar; Türkiye, Kanada, İspanya ve Yunanistan'a ait gemilerden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ile ABD ve Pakistan, gözlemci olarak 11 farklı ülke personeli, Türkiye'den milli savunma sanayi temsilcileri ve alan uzmanı akademisyenler katılım sağlıyor.

Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda 'Mavi Balina 2024 Davet Tatbikatı' kapsamında Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz tarafından tatbikat sonu basın brifingi verildi. Brifingin ardından konuşan Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, "Tatbikatı tamamlamış bulunuyoruz. Dost ve müttefik ülke geliştiricileri ile unsurlar tarafından sağlanan katılımlar nedeniyle duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bu kapsamda kendilerine çok teşekkür ediyorum. Temennimiz birlikteliğin artarak devam etmesidir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olarak birliklerimizin modernizasyonu, harekat ihtiyaçlarımızın karşılanması kapsamında üniversitelerimiz ve savunma sanayi firmalarımız ile yakın iş birliği içinde çalışmaya çok önem veriyoruz. Bu çerçevede tatbikatımıza denizaltılarda iştirak etmiş olan iki akademisyen ve bir mühendisimize teşekkür ediyorum. Edindikleri tecrübelerin, çalışmaların ve ülkemize faydalı olacağını değerlendiriyorum. Onlar birer fahri denizaltıcı" dedi.

Türk Deniz Kuvvetleri tarafından her yıl düzenlenen ve uluslararası askeri tatbikat olan 'Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı' yılda bir kez davetle düzenleniyor ve Akdeniz'deki en büyük denizaltısavar savaşı tatbikatı olarak görülüyor. Ana merkezi Aksaz Deniz Üssü olan tatbikat, Türk Deniz Kuvvetleri Harp Filosu Komutanlığı tarafından yönetiliyor. Uygulama, katılan ülkelerin birimleri ve personeli için yüzey ve denizaltı harekatında gerçekçi bir harekat eğitimi vermek ve aynı zamanda dostluk, karşılıklı anlayış ve iş birliği geliştirmek amacı güdüyor.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Doğu Akdeniz, Politika, Güvenlik, Marmaris, Akdeniz, Türkiye, Savunma, Güncel, Son Dakika

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