Didim Belediye Başkanı Gençay'dan Mavişehir Yaşam Alanı'nda İnceleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Didim Belediye Başkanı Gençay'dan Mavişehir Yaşam Alanı'nda İnceleme

07.05.2026 11:27  Güncelleme: 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı'ndaki çalışmaları inceledi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgeye önemli bir sosyal ve kültürel alan kazandırılması hedefleniyor.

(AYDIN) - Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Alanın kısa süre içinde hizmete açılacağını dile getiren Gençay, "Bu alan, yalnızca bir proje değil, aynı zamanda kent yaşamına değer katacak önemli bir buluşma noktası" dedi.

Gençay ve belediye meclis üyeleri, Mavişehir Yaşam Alanı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar kapsamında alanın büyük ölçüde tamamlandığı ve açılış öncesi son düzenlemelerin devam ettiği belirtildi. Fiziksel düzenlemeler, kullanım alanları ve donatı unsurları yerinde incelenerek eksiklikler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı'nın tamamlanmasıyla birlikte bölgeye önemli bir sosyal ve kültürel alan kazandırılması hedefleniyor. Projenin, halkın bir araya gelebileceği, etkinliklerin gerçekleştirilebileceği ve günlük yaşamda aktif olarak kullanılabilecek bir merkez olması planlanıyor.

"En kısa sürede halkın hizmetine sunacağız"

Gençay, "Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı'nda meclis üyelerimizle birlikte incelemelerde bulunduk. Bu alan, yalnızca bir proje değil, aynı zamanda kent yaşamına değer katacak önemli bir buluşma noktasıdır. Çalışmalarımızı titizlikle sürdürdük ve artık son aşamaya geldik. En kısa sürede halkın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim Belediye Başkanı Gençay'dan Mavişehir Yaşam Alanı'nda İnceleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
İşte Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’yi emanet edeceği hoca İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi emanet edeceği hoca
Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz Boğazı kararı Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı kararı
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
Ülkede şok uygulama Zorbalık yapan öğrencilere “sopa cezası“ getirildi Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı

12:13
MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip
MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip
12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
11:55
Alperen Şengün’e büyük ayıp Adı 1. sırada çıktı
Alperen Şengün'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı
11:34
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
11:29
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
11:16
Mısır televizyonunda “Yıldırımhan“ övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Mısır televizyonunda "Yıldırımhan" övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 12:28:02. #7.13#
SON DAKİKA: Didim Belediye Başkanı Gençay'dan Mavişehir Yaşam Alanı'nda İnceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.