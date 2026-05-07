Didim Belediye Başkanı Gençay'dan Mavişehir Yaşam Alanı'nda İnceleme

(AYDIN) - Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Alanın kısa süre içinde hizmete açılacağını dile getiren Gençay, "Bu alan, yalnızca bir proje değil, aynı zamanda kent yaşamına değer katacak önemli bir buluşma noktası" dedi.

Gençay ve belediye meclis üyeleri, Mavişehir Yaşam Alanı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar kapsamında alanın büyük ölçüde tamamlandığı ve açılış öncesi son düzenlemelerin devam ettiği belirtildi. Fiziksel düzenlemeler, kullanım alanları ve donatı unsurları yerinde incelenerek eksiklikler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı'nın tamamlanmasıyla birlikte bölgeye önemli bir sosyal ve kültürel alan kazandırılması hedefleniyor. Projenin, halkın bir araya gelebileceği, etkinliklerin gerçekleştirilebileceği ve günlük yaşamda aktif olarak kullanılabilecek bir merkez olması planlanıyor.

"En kısa sürede halkın hizmetine sunacağız"

Gençay, "Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı'nda meclis üyelerimizle birlikte incelemelerde bulunduk. Bu alan, yalnızca bir proje değil, aynı zamanda kent yaşamına değer katacak önemli bir buluşma noktasıdır. Çalışmalarımızı titizlikle sürdürdük ve artık son aşamaya geldik. En kısa sürede halkın hizmetine sunacağız" diye konuştu.