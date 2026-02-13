Nilüfer'de Max Weber Sosyolojisi Ele Alındı

(BURSA)- Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Nasıl Yapmışlar?" söyleşileri, bu ay sosyolojinin önemli isimlerinden Max Weber'i konu aldı. Pancar Deposu'nda gerçekleşen buluşmada Doç. Dr. Levent Ünsaldı, Weber'in modern toplumu ve otorite kavramını nasıl çözümlediğini katılımcılarla paylaştı.

Farklı disiplinlerden konuların ele alındığı "Nasıl Yapmışlar?" söyleşi dizisinin bu ayki konusu, Max Weber ve onun otorite anlayışı oldu. Doç. Dr. Levent Ünsaldı tarafından düzenlenen söyleşide, toplumların bir gücü neden meşru kabul ettiği ve itaat mekanizmalarının nasıl çalıştığı tartışıldı.

Söyleşide Weber'in sosyolojisindeki temel ayrımlara dikkat çeken Doç. Dr. Ünsaldı, Weber'in salt bir "otoriteden" ziyade "meşru egemenlik" meselesine odaklandığını vurguladı. Ünsaldı, Weber'in insanların kaba güce neden boyun eğdiklerini değil, o gücü kullanmayı neden haklı ve yerinde gördüklerini anlamaya çalıştığını belirtti. Konuşmasında Weber'in tanımladığı otorite tiplerini de karşılaştıran Ünsaldı; geleneksel, karizmatik ve yasal-ussal (akılcı) otorite kavramlarını detaylandırdı. Geçmiş toplumlar ile günümüz toplumları arasındaki farkı bu kavramlar üzerinden açıklayan Ünsaldı, modern toplumun en belirgin özelliğinin "yasal-ussal otoritenin" giderek baskın hale gelmesi olduğunu ifade etti.