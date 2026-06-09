(ANKARA) - TÜİK'in mayıs ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarına göre; yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 19,11, DİBS yüzde 7,00 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 2,90 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, euro yüzde 5,91 ve Amerikan doları yüzde 9,18 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,35, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,38 oranlarıyla mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından, BIST 100 endeksi yüzde 0,31 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; euro yüzde 1,23, Amerikan doları yüzde 1,24, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,60 ve külçe altın yüzde 3,78 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi yüzde 1,34 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; euro yüzde 0,22, Amerikan doları yüzde 0,23, DİBS yüzde 0,59 ve külçe altın yüzde 2,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Son Dakika › Güncel › Mayıs 2026 Yatırım Araçları Getirileri - Son Dakika
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