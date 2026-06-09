Mayıs 2026 Yatırım Araçları Getirileri - Son Dakika
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Mayıs 2026 Yatırım Araçları Getirileri

09.06.2026 11:42
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TÜİK, Mayıs 2026'da BIST 100 endeksinin reel getirisini en yüksek açıkladı, döviz kayıptı.

(ANKARA) - TÜİK'in mayıs ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarına göre; yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 19,11, DİBS yüzde 7,00 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 2,90 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, euro yüzde 5,91 ve Amerikan doları yüzde 9,18 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,35, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,38 oranlarıyla mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından, BIST 100 endeksi yüzde 0,31 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; euro yüzde 1,23, Amerikan doları yüzde 1,24, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,60 ve külçe altın yüzde 3,78 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi yüzde 1,34 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; euro yüzde 0,22, Amerikan doları yüzde 0,23, DİBS yüzde 0,59 ve külçe altın yüzde 2,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.




FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ AYLIK REEL GETİRİ ORANLARI
Mevduat faizi (brüt), üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,61, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,01 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,86, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,53 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.






FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ ÜÇ AYLIK REEL GETİRİ ORANLAR



Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,67 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,68 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ



Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,68 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 19,11, DİBS yüzde 7,00 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 2,90 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; euro yüzde 5,91 ve Amerikan doları yüzde 9,18 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi yüzde 15,81, DİBS yüzde 4,03 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,05 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; euro yüzde 8,52 ve Amerikan doları yüzde 11,70 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Güncel, Döviz, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mayıs 2026 Yatırım Araçları Getirileri - Son Dakika

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