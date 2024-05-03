Mayıs ayında 5 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Mayıs ayında 5 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları devam ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Doski Vadisi'nde mayıs ayına rağmen 5 metreyi bulan karda yürütülen yol açma çalışmaları devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresi ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, Varkevik Üs Bölgesi yolunda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Karlı yolları görenler şaşkınlık içinde kalırken, çalışmaların mayıs ayında da devam edeceği belirtildi.

03.05.2024 19:11
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Mayıs ayında 5 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları devam ediyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Doski Vadisi'nde mayıs ayına rağmen 5 metreyi bulan karda yürütülen yol açma çalışmaları devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi'nde yer alan Varkevik Üs Bölgesi yolunda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Yer yer 5 metreyi bulan kar kütlerine karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor.

Mayıs ayına rağmen tünelleri andıran karlı yolları görenler hayretler içerisinde kalırken, bir yandan da o anı kaçırmamak için doyasıya hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Bölgede çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, mayıs ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirtti.

Kaynak: İHA

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