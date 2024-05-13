Mayıs Ayında Bolu'da Kar Yağışı

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Mayıs ayının ortasında Bolu'da kar yağışı

BOLU - Bolu'da Köroğlu Dağları'nda mayıs ayında kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kent genelinde gün boyunca aralıklarla yağmur yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde de etkili olan yağmur yağışı yerini kar yağışına bıraktı. Yaklaşık 10 köyün yaylası olan Sarıalan Yaylası ve Köroğlu Dağları'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kısa sürede etkisini yitiren kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.