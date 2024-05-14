Mayıs Ayında Yağan Kar İlgaz Dağı'nı Beyaza Bürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mayıs Ayında Yağan Kar İlgaz Dağı'nı Beyaza Bürüdü

Kastamonu'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren ve sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı ile Ilgaz Dağı beyaza büründü. Kartpostallık manzaraların oluştuğu Ilgaz Dağı havadan görüntülendi. Kar yağışı sonrasında, Ilgaz Dağı geçişi, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz ve Oyrak geçitleri beyaza büründü. Ayrıca kar yağışı Daday, Küre, İnebolu, İhsangazi ve Ağlı ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Yağışın ardından Ilgaz Dağı Kayak Merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü Ilgaz Dağı'nda kar yağışı sonrası ormanlık alan ve Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Mayıs ayında yağan karla kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Ilgaz Dağı dron ile havadan görüntülendi.

14.05.2024 22:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mayıs ayında yağan kar Ilgaz Dağı'nı beyaza bürüdü

Kartpostallık kar manzaralarının

KASTAMONU - Kastamonu'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren ve sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı ile Ilgaz Dağı beyaza büründü. Kartpostallık manzaraların oluştuğu Ilgaz Dağı havadan görüntülendi.

Kastamonu'da dün akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde il genelinde etkisini gösterdi. Kar yağışı sonrasında, Ilgaz Dağı geçişi, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz ve Oyrak geçitleri beyaza büründü. Ayrıca kar yağışı Daday, Küre, İnebolu, İhsangazi ve Ağlı ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkili oldu

Beyaza bürünen Ilgaz Dağı dron ile görüntülendi

Yağışın ardından Ilgaz Dağı Kayak Merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü Ilgaz Dağı'nda kar yağışı sonrası ormanlık alan ve Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Mayıs ayında yağan karla kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Ilgaz Dağı dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Çatalzeytin, Ilgaz Dağı, İhsangazi, Bozkurt, Yağan, Ağlı, Hava Durumu, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mayıs Ayında Yağan Kar İlgaz Dağı'nı Beyaza Bürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:41 Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecek Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:45 İstanbul’da taksici meslektaşını vurarak öldürdü İstanbul'da taksici meslektaşını vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 18:07:00. #1.13#
SON DAKİKA: Mayıs Ayında Yağan Kar İlgaz Dağı'nı Beyaza Bürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement