Mayıs Ayında Yağan Kar İlgaz Dağı'nı Beyaza Bürüdü

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Mayıs ayında yağan kar Ilgaz Dağı'nı beyaza bürüdü

Kartpostallık kar manzaralarının

KASTAMONU - Kastamonu'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren ve sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı ile Ilgaz Dağı beyaza büründü. Kartpostallık manzaraların oluştuğu Ilgaz Dağı havadan görüntülendi.

Kastamonu'da dün akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde il genelinde etkisini gösterdi. Kar yağışı sonrasında, Ilgaz Dağı geçişi, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz ve Oyrak geçitleri beyaza büründü. Ayrıca kar yağışı Daday, Küre, İnebolu, İhsangazi ve Ağlı ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkili oldu

Beyaza bürünen Ilgaz Dağı dron ile görüntülendi

Yağışın ardından Ilgaz Dağı Kayak Merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü Ilgaz Dağı'nda kar yağışı sonrası ormanlık alan ve Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Mayıs ayında yağan karla kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Ilgaz Dağı dron ile havadan görüntülendi.