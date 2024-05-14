Mayıs ortasında Ağrı Dağı'na çıkan dağcılara kar sürprizi - Son Dakika
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Mayıs ortasında Ağrı Dağı'na çıkan dağcılara kar sürprizi

Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapmak isteyen 9 Rus dağcı, kar ve tipiye rağmen 4 bin 800 metreye ulaştı. Ekip, tipi ve eksi 17 derecelik hava sıcaklığına rağmen zirveye çok az kala geri dönmek zorunda kaldı.

14.05.2024 22:35
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Mayıs ortasında Ağrı Dağı'na çıkan dağcılara kar sürprizi

AĞRI - Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapmak isteyen 9 Rus dağcı, kar ve tipiye rağmen 4 bin 800 metreye ulaştı.

Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı'na tırmanmak için Rusya'dan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen 5'i kadın toplam 9 dağcı, kar ve tipi engeline takıldı. Ekip, tipi ve eksi 17 derecelik hava sıcaklığına rağmen 4 bin 800 metreye ulaştı. Rehber Cuma Saltik eşliğindeki Rus dağcılar, 5 bin 137 metrelik Anadolu'nun en büyük dağı Ağrı zirvesine çok az al kala geri dönmek zorunda kaldı. Rus dağcılar, havayı "korkunç" olarak değerlendirdi.

Öte yandan, zirve yapmak isteyen dağcıların, tırmanış için genellikle Temmuz ve Ağustos aylarını tercih ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Mayıs ortasında Ağrı Dağı'na çıkan dağcılara kar sürprizi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mayıs ortasında Ağrı Dağı'na çıkan dağcılara kar sürprizi - Son Dakika
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