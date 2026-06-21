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Mayıs'ta Hidrolik Üretim Rekoru

Mayıs\'ta Hidrolik Üretim Rekoru
21.06.2026 14:00
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Türkiye, mayıs ayında 11,71 milyar kilovatsaat hidroelektrik üretim ile rekor kırdı.

TÜRKİYE'nin mayıs ayına ilişkin hidrolik üretim değeri, 11,71 milyar kilovatsaat ile miktarsal olarak tüm zamanlarda aylık bazda rekor kırdı. Böylece, mayıs ayı elektrik üretiminin yüzde 43,1'i hidroelektrik santrallerinden sağlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre; bahar aylarında artan yağışlarla birlikte nisan ayında en üst seviyeye çıkan hidrolik üretimi, mayıs ayında da rekor tazeledi. Mayıs ayında hidrolik üretim değeri, 11,71 milyar kilovatsaat ile miktarsal olarak aylık bazda rekor kırdı. Mayıs ayında aylık toplam elektrik üretimi 27,15 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Böylece, mayıs ayı elektrik üretiminin yüzde 43,1'i hidroelektrik santrallerinden sağlanmış oldu. Mayıs ayında gerçekleşen elektrik üretiminde rüzgar, 2,39 milyar kilovatsaat ile yüzde 8,8, güneş ise 3,72 milyar kilovatsaat ile yüzde 13,7'lik pay sahibi oldu. Böylece, rüzgar ve güneşin elektrik üretimindeki toplam payı yüzde 22,5'i buldu.

YERLİ VE YENİLENEBİLİRDE EN YÜKSEK ORAN

Ayrıca, aynı dönemde yerli ve yenilenebilir kaynaklı üretimde tarihi seviyeler görüldü. Mayısta toplam üretim içerisinde yerli üretimin payı 23,07 milyar kilovatsaat ile yüzde 85'e, yenilenebilir kaynaklı üretimin payı da 19,64 milyar kilovatsaat ile yüzde 72,3'e çıktı. 2026 yılının ilk 5 aylık elektrik üretim verileri (1 Ocak-31 Mayıs dönemi) incelendiğinde de hidrolik kaynaklı elektrik üretimi 46,4 milyar kilovatsaat, rüzgar kaynaklı elektrik üretimi 18 milyar kilovatsaat ve güneş kaynaklı elektrik üretimi 14,2 milyar kilovatsaat ile benzer dönemlerdeki en yüksek üretim değerlerini oluşturdu. Ayrıca, yerli kaynaklı elektrik üretimi 106,5 milyar kilovatsaat, yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi de 88,1 milyar kilovatsaat değeri ile benzer dönemlerdeki miktarsal olarak en yüksek değerlere ulaştı.

'ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE HEDEFİMİZE KARARLILIKLA İLERLİYORUZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mayıs ayında elektrik üretiminde yerli kaynakların payı yüzde 85'e, yenilenebilir enerjinin payı ise yüzde 72,3'e ulaştı. Bu başarının lokomotifi olan hidroelektrik santrallerimiz, 11,71 milyar kilovatsaat üretimle yeni bir rekora imza attı. Böylece toplam elektrik üretimimizin yüzde 43,1'ini suyun gücünden karşıladık. Ülkemizin eşsiz enerji potansiyelini değere dönüştürüyor, yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirerek enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mayıs'ta Hidrolik Üretim Rekoru - Son Dakika

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