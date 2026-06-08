Mayısta yasa dışı bahis operasyonu: 9 bin 381 zanlı - Son Dakika
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Mayısta yasa dışı bahis operasyonu: 9 bin 381 zanlı

08.06.2026 16:04
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Adalet Bakanı Gürlek: - "9 bin 381 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 4 bin 606 şüpheli tutuklanmış, 1317 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, mayıs ayında yasa dışı bahis ve sanal kumar kapsamında 706 operasyon düzenlendiğini, operasyonlarda 9 bin 381 zanlı hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 4 bin 606'sının tutuklandığını bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençlerin geleceğini, aile yapısını ve toplum düzenini hedef alan uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Bu kapsamda, mayıs ayında düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi veren Gürlek, şunları kaydetti:

"81 il Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, İçişleri Bakanlığımız ile yürütülen etkin işbirliği ve eşgüdüm sayesinde mayıs ayında ülke genelinde 706 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 9 bin 381 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 4 bin 606 şüpheli tutuklanmış, 1317 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. İstanbul ilimiz, 2 bin 531 şüpheli hakkında yapılan adli işlem ile operasyonel süreçlerin en yoğun yürütüldüğü illerimizin başında gelmektedir."

Operasyonlarda görev alan kurum ve personele teşekkürlerini ileten Gürlek, "Milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir suç odağına geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Operasyon, Politika, Güvenlik, Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mayısta yasa dışı bahis operasyonu: 9 bin 381 zanlı - Son Dakika

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