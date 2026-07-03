Maysak Fırtınası nedeniyle Çin'de sel uyarısı - Son Dakika
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Maysak Fırtınası nedeniyle Çin'de sel uyarısı

03.07.2026 18:38
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Çin'in güneyinde Maysak Tropik Fırtınası'na karşı sel uyarısı ve afet durumu ilan edildi.

Çin'in güneyinde yaklaşan Maysak Tropik Fırtınası nedeniyle "sel uyarısı" yapıldı ve "afet acil durumu" ilan edildi.

Çin Meteoroloji İdaresi (CMA) Ulusal Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Güney Çin Denizi'nde ortaya çıkan tropik fırtına, bugün erken saatlerde Haynan Adası'nın 155 kilometre açığına yaklaştı.

Rüzgar hızı saatte 83 ila 100 kilometre olan tropik fırtınanın Haynan eyaletinin yanı sıra Çin ana karasının güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi ile Guangdong eyaletine şiddetli fırtına ve sağanak getirmesi bekleniyor.

Ulusal Meteoroloji Merkezi, tropik fırtına nedeniyle "sarı uyarı" yayımlarken; Ulusal Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi, Haynan, Guangşi ve Guangdong'da "4. seviye acil durum" ilan etti.

Çin'in 4 aşamalı fırtına uyarı sisteminde "sarı", üçüncü seviye alarm düzeyini temsil ediyor. Aciliyet sırasına göre, "kırmızı" en yüksek seviye sayılırken, onu "turuncu", "sarı" ve "mavi" izliyor. 4 aşamalı acil durum sisteminde ise 4. seviye "en düşük acil hazırlık" seviyesini ifade ediyor.

Haynan'da ulaştırma hizmetleri ve turizm faaliyetleri durduruldu

Haynan'ın 11 il ve ilçesinde yarın 150 ila 250 milimetre yağış beklenirken, bazı bölgelerde yağış miktarının 350 milimetreye kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Tropik fırtınanın yaklaştığı Haynan'da bugün ve yarınki tüm tren, feribot ve uçak seferleri durduruldu. Sanya, Lingşui, Vanning ve Çionghay şehirlerinde cuma günü okullar tatil edildi. Tatil beldesi Sanya'da hafta sonu turizm faaliyetlerine ara verildi.

Ana karada Guangdong eyaletinde de bazı çok kullanılan hatlardaki şehirler arası hızlı tren seferi durduruldu.

Yetkililer, tropik fırtına her ne kadar çok şiddetli olmasa da yavaş hareket etmesinin yağış miktarını artırabileceği ve mevsimsel cephe yağışlarıyla birleşerek sel tehlikesini artırabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Maysak Fırtınası nedeniyle Çin'de sel uyarısı - Son Dakika

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