Mazıdağı'nda örtü yangını kontrol altına alındı

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Ortaklı Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.