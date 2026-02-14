Mazıdağı'nda TIR Kazası: Tabela Devrildi

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde seyir halindeyken damperi açık unutulan TIR, yol üzerindeki bilgilendirme tabelasına çarparak devirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Mazıdağı-Diyarbakır kara yolu 3 yol mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'ın açık olan damperi, yol üzerindeki bilgilendirme tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tabela devrilirken, kazada sürücü yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),
