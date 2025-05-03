Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Hamdullah K. (27) idaresindeki 41 AKK 747 plakalı hafif ticari araç, kırsal Karataş Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile Hasan K. (19), Hamdullah K. (24) ve Hacı K. (19) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mazıdağı'nda trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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