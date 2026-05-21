Mazlum Coğrafyalar İçin Yürüyüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mazlum Coğrafyalar İçin Yürüyüş

21.05.2026 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da savaşlar ve insani krizlere dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi.

Giresun'da dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaşlar, işgaller ve insani krizlere dikkati çekmek amacıyla mazlum coğrafyalar yürüyüşü organize edildi.

Giresun Üniversitesi ve öğrenci toplulukları öncülüğünde Debboy mevkisinde bir araya gelen katılımcılar, pankartlarla Atatürk Meydanı'na yürüdü.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Enes Talha Kocagöz, Gazze, Doğu Türkistan, Arakan, Sudan ve Yemen'de ve dünyanın farklı mazlum coğrafyalarında yaşanan zulümlere karşı insanlığın ortak vicdanını diri tutmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Dünyanın birçok bölgesinde savaşlar, işgaller, insani krizler ve insan hakları ihlallerinin devam ettiğini vurgulayan Kocagöz, çocukların bombalar altında hayatını kaybettiğini, kadınlar ve sivillerin açlık, susuzluk ve göçle karşı karşıya bırakıldığını belirtti.

Kocagöz, dünyanın dört bir yanında vicdan sahibi insanların yaşanan zulümlere karşı seslerini yükseltmeye devam ettiğini ifade ederek, "İnsanlık onurunu korumak adına gerçekleştirilen insani yardım çalışmaları, dayanışma organizasyonları ve farkındalık faaliyetleri, mazlum halkların yalnız olmadığını göstermektedir. Çünkü mesele yalnızca bir coğrafyanın değil, insanlığın ortak meselesidir." dedi.

Yürüyüşe, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, AK Parti İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Güncel, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mazlum Coğrafyalar İçin Yürüyüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü
Panathinaikos’ta Ergin Ataman depremi Panathinaikos'ta Ergin Ataman depremi
Konyaspor’da İlhan Palut geldi, bahar geldi Konyaspor'da İlhan Palut geldi, bahar geldi
EFES-2026 Tatbikatı’nın gece safhası icra edildi EFES-2026 Tatbikatı’nın gece safhası icra edildi
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Noah Sonko Sundberg, Süper Lig’e geri dönüyor Noah Sonko Sundberg, Süper Lig'e geri dönüyor

18:52
Mutlak butlan kararına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum
Mutlak butlan kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
18:48
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek’ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
18:18
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
18:10
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu
Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
18:06
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
17:54
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 19:14:27. #7.12#
SON DAKİKA: Mazlum Coğrafyalar İçin Yürüyüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.