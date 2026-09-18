Mazonakis'in ölümünün ardından Yunanistan'da muayenehane denetimi yapay zekaya geçti - Son Dakika
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Mazonakis'in ölümünün ardından Yunanistan'da muayenehane denetimi yapay zekaya geçti

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Yunanistan'da şarkıcı Yorgos Mazonakis'in Atina'daki özel bir muayenehanede hayatını kaybetmesinin ardından, özel muayenehanelerin denetlenmesinde yapay zekanın kullanılacağı "Med Watch" sistemi tanıtıldı.

Yunanistan'da şarkıcı Yorgos Mazonakis'in Atina'daki özel bir muayenehanede hayatını kaybetmesinin ardından, özel muayenehanelerin denetlenmesinde yapay zekanın (AI) kullanılacağı yeni sistem tanıtıldı.

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların gitmeden önce özel muayenehanelerin çalışma ruhsatını ve yapılacak tıbbi işlemi gerçekleştirme yetkisine sahip olup olmadığını kontrol edebileceği "Med Watch" sistemini tanıttı.

Georgiadis, vatandaşların cep telefonlarından muayenehanenin yetkilerini kontrol edebileceğini, şüpheli bir durum tespit etmeleri halinde sistem üzerinden ihbarda bulunabileceklerini belirtti.

Yapay zeka sistemlerinin interneti tarayarak özel muayenehanelere ilişkin yanıltıcı reklamları da tespit edeceğini aktaran Georgiadis, bunların yetkili makamlara bildirilmesinin sağlanacağını kaydetti.

Ülkede yaklaşık 245 bin özel muayenehane bulunduğunu belirten Georgiadis, bunların tamamının mevcut denetim mekanizmalarıyla kontrol edilmesinin teknik olarak mümkün olmadığını, yeni sistemle hastaların da denetim sürecine dahil edilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Georgiadis, özel sağlık hizmeti sağlayıcılarının denetlenmesine ilişkin yetkilerin Sağlıkta Kalite Güvencesi Kurumuna (ODIPY) da verileceğini ve denetimlerin diğer kamu kurumlarıyla işbirliği içinde yürütüleceğini dile getirdi.

54 yaşındaki Mazonakis, Atina'da 9 Eylül'de plazmaferez işlemi için gittiği özel sağlık merkezinde kalbinin durmasının ardından hayatını kaybetmişti.

Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis, söz konusu sağlık merkezinin yalnızca dahiliye muayenehanesi ruhsatına sahip olduğunu ve plazmaferez işleminin yapılmasına izin verilmediğini açıklamıştı.

Atina Tabipler Birliğinin incelemesinde ise merkezde plazmaferez uygulanan hastalara işlem öncesinde kardiyoloji değerlendirmesi veya elektrokardiyogram yapılmadığı belirlenmişti.

Soruşturmayı yürüten ekiplerin iki doktorun dijital cihazlarında yaptığı incelemede, "bir hastanın nasıl hayata döndürülebileceğine" ilişkin yapay zeka aramalarına ulaştıkları belirtilmişti.

Kaynak: AA
Yapay ZekaYunanistanTeknolojiGüncelAtinaSon Dakika

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