McAllen'de Sınır Devriyesine Saldırı

HOUSTON, 8 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletinin güneyinde Meksika sınırı yakınlarında bulunan McAllen'deki ABD Sınır Devriyesi tesisine ateş açan bir kişi federal yetkililerce öldürüldü.

McAllen Polis Şefi Victor Rodriguez pazartesi günü meydana gelen olaya ilişkin yerel medyaya yaptığı açıklamada, saldırganın 27 yaşındaki Ryan Louis Mosqueda olduğunu söyledi.

Rodriguez, Mosqueda'nın saldırı tüfeğiyle onlarca kez ateş ettiğini ve karşılık veren federal yetkililerce öldürüldüğünü belirtti.

Saldırganın üzerinde ikinci bir tüfek, çok sayıda mühimmat ve sırt çantası bulunduğunu kaydeden Rodriguez, çatışmada bir memurun yaralandığını açıkladı.

Sınır devriyesi tesisi, McAllen Uluslararası Havalimanı'nın hemen karşısında yer alıyor. Havalimanı olayın ardından güvenlik önlemi olarak kısa süreli kapatıldı.

Mosqueda'nın saldırıyı gerçekleştirme nedeninin bilinmediğini belirten Rodriguez, olayın FBI tarafından soruşturulduğunu sözlerine ekledi.