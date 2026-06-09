Manisa CBÜ'den 503 öğrenci mezun oldu - Son Dakika
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Manisa CBÜ'den 503 öğrenci mezun oldu

Manisa CBÜ\'den 503 öğrenci mezun oldu
09.06.2026 22:58
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin (MCBÜ) Eğitim Fakültesi ve Demirci Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin (MCBÜ) Eğitim Fakültesi ve Demirci Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Program kapsamında Eğitim Fakültesi'nden başlayan geleneksel mezuniyet yürüyüşü, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na kadar sürdü.

Protokol üyelerinin de eşlik ettiği kortejde öğrenciler, yaklaşık 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.

Yürüyüş güzergahındaki Çereşe Meydanı'nda Hoşçalar Halk Oyunları ile Cumhuriyet Meydanı'nda Mahmutlar Halk Oyunları ekipleri yöresel gösteriler sundu.

Vatandaşların ve esnafın alkışlar ve karanfillerle destek verdiği yürüyüşün ardından Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören ve Demirci Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ali Daşman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Stadı'ndaki devam eden törende, dereceye giren öğrencilere plaket ve başarı belgeleri takdim edildi.

Törende konuşan Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Demirci'nin, simge bir ilçe ve güçlü bir eğitim geleneğinin merkezi olduğunu belirterek, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar da öğrencilerin mezuniyetlerini kutladı.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ise mezun olan öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi.

Eğitim Fakültesi'nden 246, Demirci Meslek Yüksekokulu'ndan 257 olmak üzere toplam 503 öğrencinin mezuniyet sevinci yaşadığı tören, öğrencilerin keplerini havaya fırlatmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa CBÜ'den 503 öğrenci mezun oldu - Son Dakika

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