MCBÜ\'den Fen Lisesine Biyoloji Eğitimi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından yürütülen "MCBÜ ile Biyoloji Her Yerde" projesi kapsamında fen lisesi öğrencilerine uygulamalı biyoloji eğitimi veriliyor.

Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte 22 farklı uygulama masasında öğrencilere mikroskop kullanımı ve çeşitli biyolojik deneyler sunuldu.

MCBÜ Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersin Minareci, gazetecilere lise öğrencilerinin kitaplardan öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak görmelerini sağlamak istediklerini belirtti.

Liselerde eğitim veren üniversite öğrencilerinden Dilan Dilaver, liselilerin biyolojiye ilgisini artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Türk Kızılay kan grupları, temel yaşam desteği ve ilk yardım uygulamalarıyla, AFAD ise kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerle ilgili tanıtıcı faaliyetlerle çalışmalara katkı sağlıyor.

Proje çerçevesinde kentteki diğer fen liselerinde de etkinlik düzenlenecek.