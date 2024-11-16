McDonald's, E.Coli Salgını Sonrası 100 Milyon Dolar Harcayacak

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NEW YORK, 16 Kasım (Xinhua) -- McDonald's Corp. ciddi bir koli basili (E.Coli) salgını nedeniyle müşterilerinin azalmasının ardından satışları canlandırmak ve imtiyaz sahibi şirketleri desteklemek üzere 100 milyon ABD doları harcayacak.

McDonald's cuma günü çalışanlara ve imtiyaz sahibi şirketlere gönderdiği bilgi notunda kıyılmış soğan kullanılan Quarter Pounder hamburgerlerinin menülere geri döndüğünü ve pazarlama ve reklama 35 milyon dolar ayırdığını söyledi. Şirket ayrıca kira ve imtiyaz ücreti ödemelerinin ertelenmesi gibi imtiyaz sahibi şirketleri destekleyecek programlara 65 milyon dolar harcayacak.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin Ekim ayında McDonald's'ın Quarter Pounder hamburgerlerinde kullanılan taze kıyılmış soğanlarla bağlantılı koli basili salgınını incelediğini duyurmasının ardından şirketin restoranlarına gelen müşteri sayısında ve satışlarda gerileme yaşanmıştı.

McDonald's, 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 100'ün üzerinde kişinin hastalanmasına yol açan salgının ardından ABD'deki 13.000'den fazla mağazasının yüzde 20'sinden Quarter Pounder burgerlerini kaldırdı.