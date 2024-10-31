McDonald's Koli Basili Salgınına Sebep Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

McDonald's Koli Basili Salgınına Sebep Oldu

CDC, E.Coli salgınının McDonald's'ın soğanlarından kaynaklandığını açıkladı. 90 hasta, 1 ölü.

31.10.2024 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LOS ANGELES, 31 Ekim (Xinhua) -- ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ABD'deki koli basili (E.Coli) salgınının muhtemel kaynağının McDonald's'ın Quarter Pounder gibi menülerinde kullanılan ince doğranmış taze soğanlar olduğunu açıkladı.

CDC tarafından yayımlanan son verilere göre Çarşamba günü itibarıyla ABD'nin 13 eyaletinde 15'i yeni olmak üzere toplam 90 kişi bu bakteri nedeniyle hastalandı.

Bu vakaların 27'si hastaneye kaldırılırken, bir kişi hayatını kaybetti.

CDC, daha önceki vakaların McDonald's ve tedarikçisi Taylor Farms'ın soğanların kullanımını durdurmasından önceki dönemlere ait olduğunu bildirdi.

CDC, iki şirketin aldığı önlemler sayesinde halka yönelik riskin artık çok düşük olduğunu belirtti.

Koli basili çevrede, gıdalarda, suda, insanların ve hayvanların bağırsaklarında bulunabilen bir bakteri türü.

Koli basili bakterilerinin çoğunun zararsız olduğunu ve sağlıklı bir bağırsak sisteminin parçası olduğunu kaydeden CDC, bazı koli basili bakterilerinin ise insanlarda ishal, idrar yolu enfeksiyonları, zatürre ve sepsis gibi hastalıklara yol açabileceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Güncel, Sağlık, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel McDonald's Koli Basili Salgınına Sebep Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
14:21 Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında kuru yük gemisinde yangın 2 kişi hayatını kaybetti Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında kuru yük gemisinde yangın! 2 kişi hayatını kaybetti
13:17 Esenyurt Belediyesi’ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı
12:59 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor
12:52 Belediye başkanından çalışanına cinsel saldırı ve taciz Belediye başkanından çalışanına cinsel saldırı ve taciz!
22:14 Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı
21:41 Esenyurt’un eski başkanı Necmi Kadıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
20:13 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım
20:01 Şeytan kostümüyle ortalığı karıştırdı, elinde mızrakla koşmaya başladı Şeytan kostümüyle ortalığı karıştırdı, elinde mızrakla koşmaya başladı
20:00 Derbi sonrası muhabir Emre Kaplan’ın burnunu kıran Sezgin Gülnar tahliye oldu Derbi sonrası muhabir Emre Kaplan'ın burnunu kıran Sezgin Gülnar tahliye oldu
19:57 Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
19:40 İspanya’daki sel felaketinde can kaybı 72’ye yükseldi İspanya'daki sel felaketinde can kaybı 72'ye yükseldi
19:38 Ricardo Quaresma Beşiktaş’a geri dönüyor Ricardo Quaresma Beşiktaş'a geri dönüyor
19:30 CHP’li başkandan Ahmet Özer için toplanma çağrısı CHP'li başkandan Ahmet Özer için toplanma çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 15:17:51. #1.12#
SON DAKİKA: McDonald's Koli Basili Salgınına Sebep Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.