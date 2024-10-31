McDonald's Koli Basili Salgınına Sebep Oldu

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LOS ANGELES, 31 Ekim (Xinhua) -- ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ABD'deki koli basili (E.Coli) salgınının muhtemel kaynağının McDonald's'ın Quarter Pounder gibi menülerinde kullanılan ince doğranmış taze soğanlar olduğunu açıkladı.

CDC tarafından yayımlanan son verilere göre Çarşamba günü itibarıyla ABD'nin 13 eyaletinde 15'i yeni olmak üzere toplam 90 kişi bu bakteri nedeniyle hastalandı.

Bu vakaların 27'si hastaneye kaldırılırken, bir kişi hayatını kaybetti.

CDC, daha önceki vakaların McDonald's ve tedarikçisi Taylor Farms'ın soğanların kullanımını durdurmasından önceki dönemlere ait olduğunu bildirdi.

CDC, iki şirketin aldığı önlemler sayesinde halka yönelik riskin artık çok düşük olduğunu belirtti.

Koli basili çevrede, gıdalarda, suda, insanların ve hayvanların bağırsaklarında bulunabilen bir bakteri türü.

Koli basili bakterilerinin çoğunun zararsız olduğunu ve sağlıklı bir bağırsak sisteminin parçası olduğunu kaydeden CDC, bazı koli basili bakterilerinin ise insanlarda ishal, idrar yolu enfeksiyonları, zatürre ve sepsis gibi hastalıklara yol açabileceğini belirtti.