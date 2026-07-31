McDonald's'tan Örümcek Adam Temalı Kampanya - Son Dakika
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McDonald's'tan Örümcek Adam Temalı Kampanya

McDonald\'s\'tan Örümcek Adam Temalı Kampanya
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McDonald's Türkiye, 'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün' için özel Happy Meal ve koleksiyon figürleri sunuyor.

MCDONALD'S Türkiye, 'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün' filmi için hazırladığı özel kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında çocuklar için Happy Meal® oyuncakları, yetişkinlere ise koleksiyon figürleri sunuluyor.

McDonald's Türkiye, Örümcek Adam'ı yeni filmi 'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün' ile restoranlarına taşıyor. Filmin ana sponsorları arasında yer alan McDonald's Türkiye, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan Örümcek Adam hayranını buluşturan özel kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya kapsamında Happy Meal®'lar 10 farklı Örümcek Adam oyuncağıyla çocukları beklerken, Big Mac®, McChicken® ve 6'lı Chicken McNuggets® seçeneklerinden oluşan yetişkin menüleri ise dört farklı koleksiyon figürüyle sunuluyor. Restoranlardan dijital kanallara, açık hava uygulamalarından gala deneyimine kadar uzanan kampanya, McDonald's misafirlerini Örümcek Adam'ın kahramanlık evrenine davet ediyor.

McDonald's Türkiye, 31 Temmuz'da vizyona giren 'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün' için hazırladığı kampanyanın lansmanını İstanbulda bir AVM'de düzenlenen gala gecesiyle gerçekleştirdi. Davetliler, deneyim alanları ve filme özel uygulamalarla Marvel evreninin en sevilen kahramanlarından Örümcek Adam'ın dünyasını yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Filmin vizyon tarihiyle eş zamanlı başlayan kampanya kapsamında Happy Meal®'lar, çocukların en sevdiği kahramanlardan biri olan Örümcek Adam temalı 10 farklı oyuncakla sunuluyor. Big Mac®, McChicken® veya 6'lı Chicken McNuggets® seçeneklerinden oluşan yetişkin menülerinde ise patates kızartması, içecek ve dört farklı sürpriz koleksiyon figüründen biri yer alıyor. Kampanyaya özel hazırlanan tüm menüler, Örümcek Adam temalı tasarım kutularıyla kahramanlık heyecanını sofralara taşıyor.

Kampanyanın lezzet deneyimini tamamlayan Cherry Coke Zero McFloat ise McDonald's'ın enfes vanilyalı dondurmasını, vişne aroması ve ferahlatan kola lezzetiyle buluşturuyor. McDonald's uygulamasında da Örümcek Adam heyecanı devam ediyor. Uygulama üzerinden puan biriktiren kullanıcılar filme özel tasarlanan tişörtü koleksiyonlarına ekleyebiliyor. Örümcek Adam heyecanı yalnızca menülerle sınırlı kalmıyor. Kampanya kapsamında McDonald's Türkiye restoranları, 'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün' filminden ilham alan özel görsel uygulamalarla baştan sona yeniden tasarlandı. Misafirlerin, Wi-Fi adı düzenlemeleri, cam posterleri, kiosk ekranları, pencere süslemeleri ve restoran içi yönlendirmelerle sipariş anından yemek deneyiminin sonuna kadar kendilerini kahramanlık atmosferinin içinde hissetmesi amaçlanıyor.

Kampanya, İstanbul'daki restoranların yanı sıra açık hava mecralarında da Örümcek Adam temalı görsellerle hayata geçirilerek şehrin farklı noktalarında misafirlerle buluşuyor.

'EFSANE KAHRAMANI HER YAŞTAN MİSAFİRİMİZLE BULUŞTURUYORUZ'

McDonald's Türkiye CMO'su Özdeş Dönen Artak, kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"McDonald's Türkiye olarak, sinema dünyasının unutulmaz kahramanlarını misafirlerimizin günlük hayatındaki keyifli anlarla buluşturmayı önemsiyoruz. Örümcek Adam, yıllardır cesareti, iyiliği ve sorumluluk duygusuyla milyonlarca insanın hayranlıkla takip ettiği efsane bir kahraman. Çocukların oyun dünyasında, yetişkinlerin sinema hafızasında ve koleksiyonerlerin arşivlerinde çok özel bir yere sahip olan bu ikonik karakteri, restoranlarımızda da yaşatmak istedik. Happy Meal® oyuncaklarımızla çocukların hayal gücüne eşlik ederken, yetişkin menülerimizdeki koleksiyon figürleriyle de kahramanlık heyecanını her yaştan misafirimizle paylaşıyoruz. Restoranlarımızdan dijital kanallarımıza kadar uzanan bu özel kampanyayla tüm Örümcek Adam hayranlarını McDonald's Türkiye'de buluşmaya davet ediyoruz."

Kaynak: DHA

Türkiye, Sinema, Güncel, Son Dakika

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