McIver'a Federal Görevlilere Saldırı İddiası

ABD Temsilciler Meclisi üyesi LaMonica McIver, 9 Mayıs'ta Newark Belediye Başkanı Ras Baraka ile birlikte Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) yeni açılan gözaltı merkezini denetlemek için yaptıkları ziyaret sırasında "federal görevlilere saldırmak ve görevlilerin vazifelerini engellemek"le suçlandı.

New Jersey Bölge Savcı Vekili Alina Habba, X hesabından yaptığı paylaşımda, büyük jüri tarafından McIver'a yönelik iddianame hazırlandığını duyurdu.

Paylaşıma göre, denetlemek için gittikleri ICE'nin merkezinde Newark Belediye Başkanı Baraka'nın gözaltına alınması sırasında federal yetkililere saldırmakla itham edilen McIver'a karşı 3 suçlama yönetildi.

McIver, federal görevlilere saldırmak, direnmek, engel olmak ve müdahale etmekle suçlanıyor, bu suçlamalar kapsamında toplamda 17 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Habba, paylaşımında "İnsanlar destekledikleri veya karşı oldukları politikalara ilişkin görüşlerini ifade etmekte özgür olsalar da bunu kolluk kuvvetlerini ve bu memurların hizmet ettiği toplulukları tehlikeye atacak şekilde yapmamalıdır." ifadesini kullandı.

Mclver'ın suçlamalara cevabı

McIver da X hesabındaki paylaşımında, suçlamaların Donald Trump yönetiminin kendisini korkutma girişimi olduğunu savunarak, "Bu davanın gerçekleri, sadece görevimi yaptığımı ve bu yargılamaların aslında küstahça bir siyasi sindirme girişimi olduğunu gösterecek." dedi.

Eski New Jersey Başsavcısı ve McIver'ın avukatı Paul J. Fishman da yaptığı açıklamada, davayı "siyasi misilleme" olarak niteleyerek, mahkemede iddialarla yüzleşeceklerini belirtti.

Baraka'nın gözaltına alınması

Newark Belediye Başkanı Ras Baraka, 9 Mayıs'ta, daha önce kendi belediye sınırlarında açılmasına karşı olduğunu belirttiği ICE merkezinde, yanındaki yetkililerle birlikte denetim yapmak isteyince ICE polisi ile tartışma yaşamasının ardından gözaltına alınmıştı.

New Jersey Bölge Savcı Vekili Alina Habba, X hesabından yaptığı paylaşımda, Baraka'nın, ICE merkezine izinsiz girdiğini ve ICE polisinin merkezden çıkması yönündeki birçok uyarısını görmezden geldiğini aktarmıştı.

New Jersey'in Demokrat Valisi Phil Murphy, konuyla ilgili açıklamasında, Baraka'nın haksız tutuklanmasından dolayı öfkelendiğini ifade etmişti.

Baraka salıverildikten sonra ABD basınına yaptığı açıklamada, "Biz oraya saldırmadık. Hepsi yalan. Birisi içeri girmeme izin verdi. Çite tırmanmadım. Kapıyı tekmelemedim." demişti.

Belediye Başkanı Baraka, ICE gözaltı merkezinin faaliyet göstermek için uygun izinlere sahip olmadığı yönündeki iddiaları daha önce kamuoyuyla paylaşmıştı.