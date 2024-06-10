MEB, 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması İçin Sözlü Sınava Girecek Adayların Taban Puanlarını Açıkladı - Son Dakika
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MEB, 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması İçin Sözlü Sınava Girecek Adayların Taban Puanlarını Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların alan bazlı taban puanlarını açıkladı. En yüksek taban puan 86,74 ile Adalet alanı, en düşük taban puan ise 50,01 ile Sınıf Öğretmenliği alanı oldu.

10.06.2024 23:13
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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların alan bazlı taban puanlarını açıkladı. Buna göre;  96 bin 664 onaylı başvurudan 56 bin 490 öğretmen adayı sözlü sınava çağrıldı. En yüksek taban puan 86,74 ile Adalet alanı, en düşük taban puan ise 50,01  ile Sınıf Öğretmenliği alanı oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 Mayıs ayına ilişkin sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava çağrılan adaylara ait alan bazlı taban puanları yayımladı.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınavlar 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra yapılacak. Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle ulaşabilecek.

En yüksek taban puan 86,74 ile Adalet alanının oldu. En düşük taban puan ise 50,01 puan ile sınıf öğretmenliği alanı olarak açıklandı.

Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263 kontenjan ayrılırken 9 bin 771 aday sözlü sınava çağrıldı. Sınıf öğretmenliğinin taban puanı 50,01 oldu.

Özel Eğitim öğretmenliği için 2 bin 499 kontenjan ayrılmasına rağmen 4 bin 139 aday sözlü sınava çağrıldı. Bu alanın taban puanı 50,10 olarak açıklandı.

MEB, Rehberlik öğretmenliğine bin 597 kontenjan ayırdı. 4 bin 791 adayın çağrıldığı Rehberlik öğretmenliğinin taban puanı 74,59 oldu.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanı için bin 594 kontenjan ayrıldı. 4 bin 782 öğretmen adayının çağrıldığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanının taban puanı 76,28 oldu.

İngilizce öğretmenliği için ise 968 kontenjan ayrıldı. 2 bin 904 adayın çağrıldığı İngilizce öğretmenliğinin taban puanı 71,28 olarak açıklandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MEB, 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması İçin Sözlü Sınava Girecek Adayların Taban Puanlarını Açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MEB, 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması İçin Sözlü Sınava Girecek Adayların Taban Puanlarını Açıkladı - Son Dakika
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