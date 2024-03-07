MEB, 2024 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirmesi Kılavuzunu Yayımladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Bartın'ın Amasra ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Amasra ilçesinde esnaf ziyaretleri ve seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Babacan, vatandaşları dinleyerek sorunlarını anlattıklarını ve yeni bir siyaset zihniyeti için DEVA Partisi'nin var olduğunu belirtti.