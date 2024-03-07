MEB, 2024 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirmesi Kılavuzunu Yayımladı - Son Dakika
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MEB, 2024 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirmesi Kılavuzunu Yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirmesi'ne ilişkin kılavuz yayımladı. Kılavuza göre, adaylar yalnızca bir görev için başvuruda bulunabilecek ve en fazla 10 okulu tercih edebilecek. Başvurular elektronik başvuru formu üzerinden 12-14 Mart tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 1 Nisan'da ilan edilecek.

07.03.2024 21:14
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirmesi'ne ilişkin kılavuz yayımlandı.

Kılavuza göre, adaylar, müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerinden yalnızca birisi için başvuruda bulunabilecek.

En fazla 10 okulu tercih edebilecek adaylar, başvurularını MEB'in "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki elektronik başvuru formunu doldurarak yapabilecek.

Başvuru şartlarının detayına, "www.personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Başvurular, 12- 14 Mart'ta alınacak ve sonuçlar 1 Nisan'da ilan edilecek.

Kaynak: AA

14 Mart, Kamu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB, 2024 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirmesi Kılavuzunu Yayımladı - Son Dakika

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