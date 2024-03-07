Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirmesi'ne ilişkin kılavuz yayımlandı.
Kılavuza göre, adaylar, müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerinden yalnızca birisi için başvuruda bulunabilecek.
En fazla 10 okulu tercih edebilecek adaylar, başvurularını MEB'in "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki elektronik başvuru formunu doldurarak yapabilecek.
Başvuru şartlarının detayına, "www.personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.
Başvurular, 12- 14 Mart'ta alınacak ve sonuçlar 1 Nisan'da ilan edilecek.
Son Dakika › Güncel › MEB, 2024 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirmesi Kılavuzunu Yayımladı - Son Dakika
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