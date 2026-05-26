MEB'den 4. Temel Eğitim Kongresi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MEB'den 4. Temel Eğitim Kongresi

26.05.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, 24-26 Haziran'da 4. Milli Eğitim Kongresi'ni düzenleyecek. Kongrede okul öncesi, ilkokul ve ortaokul eğitimi, dijitalleşme ve kapsayıcı eğitim gibi konular ele alınacak. Başvurular 1 Haziran'a kadar yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunulması, temel eğitim alanında yürütülen çalışmaların bilimsel perspektifle değerlendirilmesi ve güncel gelişmelerin ele alınması amacıyla 24-26 Haziran'da "4. Milli Eğitim Kongresi: Temel Eğitim" düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde, Marmara Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek kongre, üniversitenin Maltepe Yerleşkesi'nde Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde yapılacak.

Akademisyenler, öğretmenler, eğitim yöneticileri ve eğitim alanındaki diğer paydaşları bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımına imkan sağlayacak kongrede, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerine yönelik eğitim öğretim süreçleri, öğretim programları, ölçme ve değerlendirme yaklaşımları, kapsayıcı eğitim uygulamaları ile "eğitimde dijitalleşme" gibi güncel başlıklar ele alınacak.

Ayrıca temel eğitim alanında karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri, bilimsel ve uygulama temelli bir bakış açısıyla değerlendirilecek.

Temel eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunulması hedefiyle düzenlenen kongre kapsamında öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, akademik bilgi ile uygulama arasındaki bağın güçlendirilmesi ve eğitim paydaşları arasındaki işbirliğinin artırılması amaçlanıyor.

Bildiri sunumları ve alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek panel oturumları aracılığıyla kongrenin eğitim alanına önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Kongreye ilişkin bildiri ve katılım başvuruları, 1 Haziran'a kadar devam edecek. Başvurular, "temelegitimkongresi.eba.gov.tr" adresinden yapılabiliyor.

Kaynak: AA

Marmara Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB'den 4. Temel Eğitim Kongresi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırşehir’de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL’ye satıldı Kırşehir'de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL'ye satıldı
Sakarya’da sağanağın ardından denizin rengi değişti Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi değişti
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Como’da Alvaro Morata’ya veda Sadece 1 gol attı Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı
DMM’den “DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı“ iddiasına yalanlama DMM'den "DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı" iddiasına yalanlama

14:22
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
14:13
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:36
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 14:51:44. #7.12#
SON DAKİKA: MEB'den 4. Temel Eğitim Kongresi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.