MEB, Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli'ni 81 ilde 300 okulda uygulayacak - Son Dakika
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MEB, Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli'ni 81 ilde 300 okulda uygulayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim-öğretim döneminden itibaren yabancı dil ders saatlerinin artırıldığı, İngilizcenin yanında ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitiminin verildiği 'Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli'ni 81 ilde 300 okulda uygulamaya başlayacak.

29.08.2024 11:51
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim-öğretim döneminden itibaren yabancı dil ders saatlerinin artırıldığı, İngilizcenin yanında ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitiminin verildiği "Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli"nin kapsamını genişleterek 81 ilde 300 okulda uygulamaya başlayacak.

MEB, önceki yılın eğitim öğretim döneminde belirlediği il ve okullarda pilot uygulama olarak uygulanan "Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli"ni 26 ildeki 32 okulda, ortaokul 5. sınıf seviyesindeki 2 bin 999 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Bu öğrenciler Türkçenin yanı sıra ders saatleri artırılmış iki yabancı dil eğitimini de ağırlıklı olarak aldı.

AA muhabirinin bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, geçen yıl pilot belirlenen 32 okulun 5. sınıflarında başlatılan uygulama, bu yıl 6. sınıflarında da devam ettirilecek. Uygulama, ayrıca yeni belirlenen 5. sınıflarda da uygulanacak.

Bu kapsamda bu yıl eğitim öğretim döneminde 81 ildeki 300 okulda "Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli" uygulanacak. Öğrenciler haftalık 40 ders saatinde 14 saat İngilizcenin yanı sıra 2 saat de Almanca dersi alacak.

Öğretim materyalleri ücretsiz olacak

Model kapsamına dahil olan öğrenciler, öğretmenler, idareciler ve veliler ile yapılan görüşme ve anket sonuçlarının ardından gelen talepler modelin 300 okula çıkarılmasında etkili olan faktörler arasında yer aldı.

Öğrencilerin hedef dile maruz kalma sürelerini etkili ve verimli hale getirerek yeni bir dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamanın ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) doğrultusunda 4 temel dil becerisini kalıcı hale getirerek dili etkili bir şekilde kullanmalarının amaçlandığı model, öğretim sürecinin "iletişimsel dil öğretimi" odağında çok dilli öğretim yaklaşımlarını benimseyerek öğrencilerin sadece dil becerisi kazanmasının yanı sıra kültürel farkındalık ve etkili iletişim becerileri geliştirmelerini sağlayan bütünsel bir metodoloji doğrultusunda planlandı.

Bakanlıkça, ayrıca modele özgü eğitim-öğretim süreci planlandı. Bu doğrultuda kullanılacak özel olarak oluşturulan eğitim öğretim materyalleri öğretmenlere ve öğrencilere ücretsiz temin edilecek.

Kaynak: AA

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