MEB, COP31 il buluşmalarında öğrenci önerilerini bildirgede toplayacak - Son Dakika
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MEB, COP31 il buluşmalarında öğrenci önerilerini bildirgede toplayacak

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MEB, COP31 il buluşmalarında öğrenci önerilerini bildirgede toplayacak
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MEB, 9-20 Kasım'da Antalya'da yapılacak COP31 öncesi ilkokul ve ortaokul öğrencileri için İl Buluşmaları düzenleyecek. Gönüllü buluşmalarda öğrenciler altı temada illerindeki iklim ve çevre sorunlarına çözüm geliştirecek, ortak öneriler İl Çocuk İklim Bildirgesi'nde toplanacak.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İlkokul ve ortaokullara yönelik gerçekleştirilecek "COP31 Çocuk İklim Zirvesi İl Buluşmaları" ile öğrenciler, yaşadıkları illerdeki iklim ve çevre sorunlarını gözlemleyerek nedenlerini ve etkilerini değerlendirecek, uygulanabilir çözüm önerileri geliştirecek.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları çerçevesinde, çocukların iklim değişikliği ve sürdürülebilir yaşam konularındaki farkındalıklarını artırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca "COP31 Çocuk İklim Zirvesi İl Buluşmaları" gerçekleştirilecek.

Gönüllülük esasına dayalı katılımla iller özelinde ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle gerçekleştirilecek buluşmalarla öğrencilerin yaşadıkları çevredeki iklim ve çevre sorunlarını çocuk bakış açısıyla değerlendirmeleri, çözüm önerileri geliştirmeleri ve görüşlerini paylaşmaları hedefleniyor.

ALTI TEMADA İKLİM ÇÖZÜMLERİ GELİŞTİRİLECEK

"COP31 Çocuk İklim Zirvesi İl Buluşmaları" kapsamında öğrenciler; "enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması ve korunması", "biyolojik çeşitlilik", "küresel ısınma ve iklim değişikliği", "sürdürülebilir yaşam ve sorumlu tüketim", "iklim adaleti ve iklim göçü" ile "çocuk katılımı" gibi temalar üzerinde çalışacak. Öğrenciler, yaşadıkları illerdeki iklim ve çevre sorunlarını gözlemleyerek nedenlerini ve etkilerini değerlendirecek, uygulanabilir çözüm önerileri geliştirecek.

ÇOCUKLARIN ÖNERİLERİ BİLDİRGEYE DÖNÜŞECEK

Tematik çalışma gruplarında geliştirilen ortak öneriler bir araya getirilerek İl Çocuk İklim Bildirgesi hazırlanacak. Bildirgelerde illerde öncelikli görülen iklim ve çevre sorunları, bu sorunların etkileri, çözüm önerileri ve çocukların atabileceği ilk adımlara yer verilecek. Böylece çocukların yaşadıkları çevreye ilişkin gözlem, görüş ve çözüm önerileri bir araya getirilerek iklim değişikliği ve sürdürülebilir yaşam konularında çocukların bakış açısını yansıtan ortak bir çıktı oluşturulacak.

Kaynak: ANKA
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