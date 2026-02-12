MEB'den 23 Nisan Yarışması Duyurusu - Son Dakika
MEB'den 23 Nisan Yarışması Duyurusu

12.02.2026 12:17
MEB, 23 Nisan için ilkokul ve ortaokul öğrencilerine resim, şiir ve kompozisyon yarışması başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışması için başvurular başladı.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen yarışma, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlamını kavratmayı, milli egemenlik bilincini pekiştirmeyi ve öğrencilerin duygu ve düşüncelerini sanatsal yollarla ifade etmelerine imkan sağlamayı amaçlıyor.

Yarışmaya, tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri bağlı bulundukları okul müdürlükleri vasıtasıyla katılabilecek.

İlkokul öğrencileri resim, ortaokul öğrencileri ise resim, şiir ve kompozisyon dallarında yarışacak. Her kategoride ilk üçe girenler ile mansiyon alanlar ödüllendirilecek.

Yarışma sonucunda dereceye giren eserler, 2-3 Nisan'da Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde ilan edilecek.

Ödül töreni ise 23 Nisan haftasında TBMM'de düzenlenecek.

Yarışma şartlarına "https://tegm.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.