MEB'den Etkinliklerle Dolu Dönem Sonu Haftası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MEB'den Etkinliklerle Dolu Dönem Sonu Haftası

20.06.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025-2026 eğitim yılı son haftasında kültür, sanat ve spor etkinlikleri düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılının son haftasında okullarda öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla kültür, sanat ve spor faaliyetleri düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla eğitim öğretim dönemlerinin son haftalarının sosyal etkinlik ve kulüpler haftasına dönüştürülmesi kararlaştırılmış, ardından sömestir ve yaz tatilleri öncesi son haftanın dönem sonu faaliyet haftası olarak uygulanmasına başlanmıştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Bakanlık, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında tüm okul türlerine yönelik hazırlanan ve öğrencilerin okulun son haftasında yeteneklerini ön plana çıkaran faaliyetleri içeren "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası"nı bu yıl da sürdürecek.

Bu kapsamda 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin son haftasında öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimleri için çalışma yürüten MEB, "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası Planı" hazırladı.

Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimi bütüncül yaklaşımla desteklemeyi amaçlayan faaliyet haftasında "erdem-değer-eylem" çerçevesinde planlanan etkinliklerle öğrenciler, eğlenerek öğrenecek.

Velilere külfet çıkarmadan, okulların imkanları dahilinde öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde uygulanması istenen faaliyetlerle, öğrencilere oyun yoluyla öğrenmenin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Faaliyetleri öğretmen ve öğrenciler planlayabilecek

Ayrıca faaliyetler, okul müdürü başkanlığında öğretmen ve öğrencilerden oluşturulacak "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası Yürütücü Heyeti" tarafından planlanacak, tüm etkinlikler ise "e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü" üzerinden merkezi olarak izlenecek.

Öğrencilerin fiziksel ve sanatsal gelişimleri desteklenecek

MEB, okullara örnek olması amacıyla dönem sonu faaliyet haftasının uygulama kılavuzunu da hazırladı.

Bu doğrultuda okullarda hafta boyunca "Dilimizin Zenginlikleri", "Oku-Yorum, Yazı-Yorum", "Okulun Kalbi Kütüphaneler", "Harezmi: Hayatın İçinden Öğrenme-Öğretme", "Bir Fikrim Var Saati", "İyiliği Paylaş Saati" başlıklı faaliyetler, bilgi ve spor yarışmaları, belgesel ve animasyon gösterimleri, sosyal sorumluluk çalışmaları, geleneksel oyunlar ve yıl sonu kermesi gibi çok sayıda etkinliğe yer verilecek.

Geleneksel çocuk oyunları ve spor turnuvalarıyla öğrencilerin fiziksel ve sosyal-duygusal gelişimleri desteklenecek, sergiler, atölyeler ve yaratıcı okuma çalışmalarıyla da sanatsal ve kültürel üretimleri görünür kılınacak.

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 26 Haziran Cuma karnelerini alarak 14 Eylül'e kadar yaz tatiline girecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Eğitim, Güncel, Kültür, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB'den Etkinliklerle Dolu Dönem Sonu Haftası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım’ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde
Özgür Özel’den sürpriz hamle Mitingler rafa kalktı Özgür Özel'den sürpriz hamle! Mitingler rafa kalktı
Kırıkkale’de Keskin Belediye Başkan Vekili Gürsel Demirel oldu Kırıkkale'de Keskin Belediye Başkan Vekili Gürsel Demirel oldu
Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li vekillere mektup Birlik ve beraberlik çağrısında bulundu Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekillere mektup! Birlik ve beraberlik çağrısında bulundu
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı 37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı

11:53
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
11:06
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
11:01
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...
10:31
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
09:55
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 12:11:34. #7.13#
SON DAKİKA: MEB'den Etkinliklerle Dolu Dönem Sonu Haftası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.