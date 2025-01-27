MEB'den Özel Okullara Ek Ücret Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MEB'den Özel Okullara Ek Ücret Uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların velilerden 'genel gider' ve 'diğer ücretler' adı altında ek ücret talep etmesinin yasal olmadığını duyurdu. Bakanlık, bu tür taleplerin 'Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na aykırı olduğunu belirtti.

27.01.2025 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarını başlatan bazı özel okulların velilerden 'genel gider' ve 'diğer ücretler' adı altında ek ücret talep etmesinin yasal düzenlemelere aykırı olduğu duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların somut bir hizmeti ifade etmeyen 'diğer ücretler' veya 'genel gider' adı altında velilerden ek ücret talep edilemeyeceğine ilişkin tüm illere yazı gönderdi. Yazıda 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtları kapsamında ücretlerini ilan eden bazı özel okulların 'genel gider', 'diğer ücret' gibi başlıklarla velilerden ücret talep ettiklerine dair bakanlığa şikayetler ulaştığı belirtilerek 'Özel Öğretim Kurumları Kanunu' ve 'Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan ilgili hükümlere dikkat çekildi. Mevzuatta, her okulun farklı bir hizmet yelpazesi olabileceğinden hareketle, 'benzeri hizmetler' ifadesinin yer aldığının aktarıldığı yazıda, bakanlığa ulaşan şikayetlere istinaden bazı özel okulların bu başlığı amacına uygun olarak kullanmadıkları belirtildi. 'Benzeri hizmetler' kavramının kendisinden önceki hizmetlerin benzerini ifade ettiği ve somut bir hizmeti işaret ettiği belirtilen yazıda, "Öğrencinin tam olarak alacağı hizmetin belli olmadığı veya okulun işletme giderleri içinde kalan ve eğitim-öğretime müteallik olmayan veya ilerde çıkacağı tahmin edilen bir harcama için peşinen ücret toplama mahiyetinde olan 'genel gider', 'diğer ücretler' adı altında ücret alınmasının mevzuata uygun olmadığı, kanun ve yönetmelikle getirilen sınırlamaları aşmaya dönük uygulamalar olduğu açıktır" denildi.

Bakanlığın yazısında, okulların belirli bir hizmetin karşılığı olmayan hiçbir ücreti tespit ve ilan edemeyeceği, 'genel gider', 'diğer ücretler' adı altında ücret alamayacağı, aksi durumlar için mevzuatta müeyyidelerin bulunduğu uyarısı yapıldı.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Politika, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB'den Özel Okullara Ek Ücret Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:21 Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden pankart: Şunu ger biraz Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
23:36 Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez ’evet’ kararı çıktı Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez 'evet' kararı çıktı
23:09 Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar
22:27 Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı
22:25 Kocaeli’de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı Kocaeli'de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 17:10:59. #1.12#
SON DAKİKA: MEB'den Özel Okullara Ek Ücret Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.