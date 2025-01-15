MEB'den Yarıyıl Tatili Etkinlik Kitapları ve Aile-Çocuk Takvimi - Son Dakika
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MEB'den Yarıyıl Tatili Etkinlik Kitapları ve Aile-Çocuk Takvimi

MEB\'den Yarıyıl Tatili Etkinlik Kitapları ve Aile-Çocuk Takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yarıyıl tatilinde eğlenerek öğrenmeleri için etkinlik kitapları hazırladı. Ayrıca, okul öncesi çocuklar için aile ile geçirilen zamanı zenginleştirecek etkinlik takvimi oluşturuldu.

15.01.2025 11:38  Güncelleme: 11:39
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, öğrencilerin yarıyıl tatilinde eğlenerek öğrenmelerini sağlamak, aileleri ve arkadaşlarıyla kaliteli vakit geçirmelerine destek olmak amacıyla ilkokul ve ortaokul kademeleri için etkinlik kitapları, okul öncesi kademesi için ise aile-çocuk etkinlik takvimi hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin yarıyıl tatilinde aileleriyle iyi vakit geçirmelerine yardımcı olmak ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nce yarıyıl tatili etkinlik kitapları hazırlandı. Yarıyıl tatili etkinlik kitabı '15'te 15', ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ailesi ve arkadaşları ile kaliteli ve eğlenceli şekilde vakit geçirmesi için dijital içeriklerle zenginleştirilerek oluşturuldu. Kitaplarda öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlayacak temalar ve konular, zengin içeriklerle sunuldu. Oyunlar aracılığıyla öğrencilerde merak, akıl yürütme, keşfetme, konsantrasyon, görsel algıyı ve hafızayı güçlendirme, problem çözme, analiz yapma, ileriye dönük düşünme ve strateji geliştirme, günlük hayatta karşılaşılan sorunları çözme becerilerini geliştirmek hedeflendi. Öğrencilerin sanat ve estetik algılarını geliştirmek, milli kimliğin devamlılığını ve geçmişle bağı sağlayan kültürel mirası tanımak ve tanıtmak, 'sabır, saygı, çalışkanlık, dostluk, sorumluluk ve tutumlu olma' gibi değerleri pekiştirmek için oyunlar tasarlandı, Türkçe ve İngilizce şarkılar bestelendi ve şiirlerden yararlanıldı. Öğrencilerin dinleme ve anlama becerilerini geliştiren içeriklerin yanında dikkat arttırıcı içerikler de kullanıldı.

OKUL ÖNCESİNE YÖNELİK 'AİLE-ÇOCUK ETKİNLİK TAKVİMİ' HAZIRLANDI

Ayrıca, çocuklara sunulan öğrenme deneyimlerinin zenginleştirilmesi, aile ile geçirilen zamanın niteliğinin artırılması ve okul ile ev arasındaki devamlılığın desteklenerek çocukların edindiği bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığının sağlanmasına yönelik 'Okul Öncesi Eğitim Yarıyıl Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi' hazırlandı. Bu takvim ile ailelerin ara tatil dönemi boyunca çocuklarıyla birlikte nitelikli vakit geçirebilmeleri için günlük etkinlik önerileri sunuldu. Takvimde yarıyıl tatili süresince her gün için farklı etkinlik, tekerleme, şarkı ve oyunlara yer verildi.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Güncel, Eğitim, Yaşam, Tatil, Çocuk, Son Dakika

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