Üye Girişi
MEB'den Yeni Düzenleme: 3 Yıl Yer Değişikliği Yok

05.03.2026 11:53
MEB, görevde yükselme ile atanan personelin 3 yıl yer değişikliği talep edemeyeceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenlemeyle görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanan personel, 3 yıl süreyle yer değişikliği talebinde bulunamayacak.

"Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı."

Buna göre, yapılan değişiklikle Bakanlıkta "matbaacı" unvanı kadrosunda görev yapan personel de görevde yükselme sürecine dahil edildi.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanan personel, 3 yıl süreyle yer değişikliği talebinde bulunamayacak. Bölge hizmetine bağlı ve isteğe bağlı yer değiştiren yöneticiler ile atandıkları tarihten sonra belgeyle ispatı mümkün mazeret halleri ortaya çıkanlar ise bu düzenlemeden hariç tutulacak.

Yapılan bu değişiklikle, ihtiyacın giderilmesi için yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarıyla atanan personelin ihtiyaç duyulan yerlerde görev yapmaları sağlanarak hizmette etkinlik, verimlilik ve kamu yararının en üst seviyede sağlanması hedeflendi.

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi yöneticilere 20 tercih hakkı verilmeye devam edilecek. Bulundukları bölgede çalışma süresini dolduranlardan hizmet bölgelerinin tümünde hizmet bölgeleri için belirlenen sürelerde görev yapmış olanlar, bulunduğu yerde görev süresini uzatma talebinde bulunabilecek ya da hizmet bölgelerinin tamamı için yer değiştirmek üzere tercih yapabilecek.

Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerden hizmet bölgelerinin tümünde görev süresini tamamlamış olanların atamaları hizmet bölgelerinin tamamına, diğerlerinin atamaları ise görev yapmadıkları hizmet bölgelerine elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre resen yapılacak.

Böylelikle bulundukları hizmet bölgesinde çalışma süresini dolduran ve hizmet bölgelerinin tümünde hizmet bölgeleri için belirlenen sürelerde görev yapmış olanlara bulundukları yerde görev sürelerini uzatma talebinde bulunabilme hakkı getirilmiş oldu.

İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına atanabilme koşullarına düzenleme

Yönetmelikle, ilçe milli eğitim müdürlüğüne atama şartları yeniden düzenlendi.

Yapılan düzenlemeyle atandığı tarihte yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre eğitim kurumu müdürü olanlar ile özel program ve proje uygulayan eğitim kurumu müdürlüğü veya doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı kurum müdürlüğü görevlerinde bulunanların ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına atanabilmeleri sağlandı.

Atandıkları tarihte mevzuatta yazılı sınav yapılması öngörülmeyen eğitim kurumu müdürlerinin de ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrolarına asaleten atanabilmelerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

