MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması Başvuruları Başladı

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yiyecek ve içecek hizmetleri alanında öğrenim gören öğrencilerin katılacağı "MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması" düzenliyor. Yarışmaya başvurular 2 Nisan'a kadar sürecek.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından "MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması" düzenlendi.

Yarışma, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim öğretim gören öğrencilere mutfak sanatlarındaki ustalıklarını gösterme ve Türk mutfağının zengin geçmişini gelecek nesillere aktarma fırsatı sunacak.

Yarışma başvuruları 2 Nisan'a kadar https://gastrofest.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek ve belirlenen 28 gastronomi bölgesinde tüm illerin katılımıyla 15-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Bölge birincileri İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 4 Mayıs'taki büyük finale katılacak.