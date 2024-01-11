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MEB Genel Müdürü Fethullah Güner, Gerze ilçesinde okul ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
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MEB Genel Müdürü Fethullah Güner, Gerze ilçesinde okul ziyaretlerinde bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, Gerze ilçesinde okul ziyaretlerinde bulundu. Güner, ilçedeki temasları kapsamında Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı'yı ziyaret etti ve ilçedeki eğitim faaliyetleri ve sorunları hakkında bilgi aldı. Daha sonra okul idarecileriyle bir araya gelen Güner, öğrencilerle sohbet etti ve öğretmenlerle taleplerini dinledi.

MEB Genel Müdürü Fethullah Güner, Gerze ilçesinde okul ziyaretlerinde bulundu
11.01.2024 - 19:49,
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, Gerze ilçesinde okul ziyaretlerinde bulundu.

Güner, ilçedeki temasları kapsamında ilk olarak Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı'yı makamında ziyaret etti.

Burada ilçedeki eğitim, öğretim faaliyetleri ve sorunlar hakkında Arabacı'dan bilgi alan Güner, daha sonra okul idarecileriyle bir araya geldi.

İlçedeki bazı okulları da ziyaret ederek bir süre öğrencilerle sohbet eden Güner, öğretmenlerle de buluşarak taleplerini dinledi.

Kaynak: AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, Mehmet Deniz, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: MEB Genel Müdürü Fethullah Güner, Gerze ilçesinde okul ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
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